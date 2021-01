Junts per Catalunya pide préstamos a afiliados de mínimo 1.500 euros para financiar la campaña electoral

“Hagámoslo juntos. Implícate: haz posible la campaña con un préstamo”. Así empieza la campaña que Junts per Catalunya dirige a sus afiliados y simpatizantes para que presten a la formación un mínimo 1.500 euros, con el objetivo de poder financiar la campaña electoral, que, dicen, será “austera”. En un vídeo, Junts explica que es mucho más sencillo “que nos presten dinero temporalmente que no buscar grandes donativos. Y juntos, sumamos más”.

�� Ajuda'ns a fer possible la campanya de #Junts per a les eleccions del #14F�� amb un préstec.



��️ Els diners es retornaran en un termini d'un any amb el cobrament de la subvenció electoral.



�� Entra a https://t.co/fL5O3baSsv. Fem història junts!



Moltes gràcies��!#FemHoJuntspic.twitter.com/1zZxNbqCWB — Junts per Catalunya �� (@JuntsXCat) January 22, 2021

Se puede escoger entre un importe de 1.500 euros, 3000 e incluso una cantidad superior, que se devolverán, dicen, cuando reciban la subvención que la ley prevé para el partido en función de los resultados electorales. Se comprometen a devolverlo en el plazo de un año, “tiempo suficiente para recibir la subvención”, apuntan, y con un interés equivalente al Euribor + 2%. Para ello se ha habilitado la web femhojunts.cat, que permite escoger la forma de hacer el préstamo: mediante una transferencia, a través de una tarjeta de crédito o mediante un cargo a la cuenta.

Junts per Catalunya recuerda que los créditos no son donativos y por tanto no gozan de ninguna deducción fiscal, por lo que los intereses del préstamo tributan en la declaración del IRPF en el apartado de capital mobiliario, como renta del ahorro.

Y para los que quieran hacer un donativo, se hace a través de la web oficial del partido, donde ya hay una ventana que lleva directamente al proceso. Ya se advierte que los donativos sí tienen beneficios fiscales y que no se pueden ingresar más de 10.000 euros “en el periodo electoral”.

Recordemos que las elecciones catalanas están previstas para el 14 de febrero, aunque se está pendiente de la decisión que pueda tomar en los próximos días el TSJC. La campaña empezará la medianoche del 29 de enero.