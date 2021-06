Junts pedirá a Colau crear una mesa política para debatir el futuro del Aeropuerto

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona pedirá al Gobierno de Ada Colau la creación de una mesa política formada por los presidentes de los grupos para debatir el futuro del Aeropuerto de El Prat y definir el posicionamiento del consistorio respecto a este tema en los plenos municipales.

Lo ha explicado este martes la presidenta de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, en el acto para presentar las iniciativas al pleno municipal de este junio de este miércoles.

"Colau y Collboni no solo no tienen mayoría sino que no tienen consenso entre ellos y esta es la receta del fracaso, la receta de que este aeropuerto del siglo XXI no funcione; por tanto, pedimos al resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Barcelona que se sumen a hacer este debate", ha dicho.

Asimismo, ha criticado el "discurso de amenazas" de Aena y ha dicho que la formación también exigirá a la compañía que plantee un plan alternativo que asegure la transformación del aeropuerto en 'hub' y que ofrezca garantías respecto a las compensaciones de cualquier afectación medioambiental.