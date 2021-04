Junts critica que ERC ponga "ultimátums" para cerrar un acuerdo antes del 1 de mayo

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha considerado incomprensible este lunes que ERC ponga "ultimátums" para lograr un acuerdo antes del 1 de mayo. No obstante, ha asegurado que se trata de un aspecto que no se les ha trasladado aún en las reuniones que han mantenido hasta ahora.Es por ello que "les sorprende y ven incomprensible el doble discurso que a veces hace ERC. Se pone un ultimátum, pero en privado no se nos ha trasladado nada de esto, ni ha salido el tema"

En este contexto, Elsa Artadi considera que es extraño que estén trabajando y manteniendo reuniones con ERC en el Parlament, y que se pongan fechas límite cuando "aún no se ha convocado el grupo de trabajo sobre el ámbito económico ni se ha dado retorno del capítulo más institucional", entre otras cuestiones.

"Hasta mañana no tendremos una explicación completa de cómo se prevé la estructura del Govern", ha apuntado Artadi, que ha explicado que la reunión prevista el martes entre el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el candidato de ERC, Pere Aragonès, en Lledoners es para abordar este aspecto.

Por otro lado, tras concretar que los republicanos les pidieron hacer esta reunión de manera presencial, ha recordado que en una reunión, celebrada el 16 de abril, ya reclamaron a ERC "más detalles" sobre la futura estructura del Govern. Eso sí, yendo más allá de la voluntad que gira entorno a la creación de tres nuevos departamentos.

"UNA REUNIÓN MÁS"

Con voluntad de ir a escuchar, Artadi ha enmarcado el encuentro del martes en Lledoners en "una reunión más" de las que han mantenido hasta ahora. Además, ha defendido que las negociaciones entre ambos partidos avanzan. Sin embargo, ha recordado que aún quedan aspectos por cerrar.

A raíz de lo expuesto anteriormente, Elsa Artadi ha sostenido que "en cada reunión se está más cerca de hacer Govern. Queda un mes, somos conscientes de ello. Nuestro compromiso es no ir a elecciones, y a falta de un mes seguimos trabajando con toda la intensidad y voluntad política para que haya este acuerdo"

Por otro lado, al margen de apelar de nuevo a la discreción en las negociaciones, Artadi ha recalcado que el mandato de Junts es seguir explorando un acuerdo con ERC. Y no solo eso, puesto que también ha emplazado a preguntar a ERC qué pasará si no lo cierran antes del 1 de mayo.

Es por todo ello, que Artadoi ha indicado que "si en algún momentos ERC pone este ultimátum de manera formal y seria, verían a qué se refieren por explorar otras vías". Además, la propia Artadi ha insistido en la disposición de Junts a quedar fuera del Govern si no logran un buen acuerdo con ERC.

Finalmente, a falta de poco más de una semana para las elecciones en la Comunidad de Madrid, la vicepresidenta de Junts ha asegurado que no se sienten condicionados en las negociaciones "por las elecciones en una autonomía española". Sea como sea, y pese a la repercusión mediática que tienen, ha remaecado que no están afectando a las posiciones que defienden.