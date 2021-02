La Junta Electoral de Reus descarta constituir las mesas electorales del 14F con voluntarios

El presidente de la Junta Electoral de Reus (Tarragona), Diego Álvarez, ha explicado en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 que no se buscarán voluntarios para constituir las mesas electorales.

Esta medida no se aplicará porque “la ley no lo contempla”, solamente se podría estudiar si la Junta Electoral Central “considerada esta posibilidad”. El presidente de la Junta Electoral de Reus mantiene que “hay gente de sobra” para constituir las mesas si se tienen en cuenta los titulares y los suplementes. Esta problemática en la constitución de las mesas viene dada de el alud de solicitudes de exención recibidas, en el caso de la ciudad de Barcelona se ha presentado más de 8.000 solicitudes de excusa para no asistir a las mesas el próximo 14 de febrero.

La ley acepta que las mesas se puedan constituir durante las 48 horas siguientes con quienes se presenten al colegio electoral. Esta posibilidad permite que un elector pueda acabar ocupando el lugar de un miembro de mesa ausente, aunque esta posibilidad ha sido desaconsejada por el Síndic de Greuges. Diego Álvarez se muestra optimista y considera que es muy difícil que los comicios puedan suspenderse por la imposibilidad de constitución de mesas. El presidente, según ha recogido Europa Press, ha expresado que no recurrirán a médicos forenses para valorar las solicitudes que lleguen de dispensa por motivos de salud, ya que en muchos casos ya es suficiente “con el informe del médico de cabecera”.

De los 82.000 miembros convocados para la constitución de las mesas, 16.489 han hecho peticiones de exención, lo que supone un 20% de los llamados a formar parte de una mesa electoral. Según la Ley Electoral, los cargos de presidente y vocal de mesas electorales son obligatorios, así pues, la no asistencia sin causa justificada se recoge como un delito sancionado con de prisión de 3 meses a 1 año o una multa.