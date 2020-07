El Juez suspende el tercer grado a los presos del procés por un recurso de la Fiscalía

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha acordado suspender el tercer grado al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros cuatro presos del procés mientras resuelve el recurso de la Fiscalía contra el régimen abierto que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio.

La Fiscalía ha pedido hoy al juzgado de vigilancia penitenciaria que suspenda de forma inmediata el tercer grado a seis de los nueve presos condenados por el procés para evitar que la semilibertad que les concedió la Generalitat cree una "total sensación de impunidad", tanto para ellos como para la sociedad.

En cinco providencias, que se pueden recurrir en un máximo de tres días, la titular del jugado de vigilancia penitenciaria número cinco de Cataluña, sobre la que recaen los recursos relativos a Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acuerda que el escrito de la Fiscalía comporta el afecto suspensivo del tercer grado hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cuestionado este martes la voluntad de diálogo del Gobierno central después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña haya aceptado suspender el tercer grado a los presos del 1-O a raíz de un recurso de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

"No, la ley no prevé la venganza como respuesta. ¿Este es el diálogo que ofrece España?", ha criticado el presidente en un apunte en Twitter.

No, la llei no preveu la venjança com a resposta. Aquest és el diàleg que ofereix Espanya? https://t.co/iW6HCHHrGz