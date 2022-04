El juez rechaza suspender cautelarmente las obras de la Via Laietana de Barcelona

El Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha rechazado suspender cautelarmente la transformación de la Via Laietana de la capital catalana y de la calle Jonqueres como pedía el recurso interpuesto por la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona.

El auto, consultado por Europa Press, considera que la entidad no alega que dicha transformación "pueda causarle perjuicios a ella, de manera directa o indirecta" puesto que, de tener que revertir las obras, sería el consistorio el que asumiría los costes.

Además, asegura que "tal posible quebranto económico de la propia demanda, debe ceder ante el interés público que concurre en la ejecución de las obras".

Así, entiende "incompatibles entre sí" las alegaciones de la asociación: de una parte, que la reversión de las obras comportaría una pérdida millonaria para las arcas públicas y, de la otra, que no sería posible devolver a la Via Laietana su función de vía básica de interés metropolitano, algo que el juez sí que ve factible con unas nuevas obras.

"Si verdaderamente no fuera posible devolver a la Vía Laietana su función de vía básica de interés metropolitano, no se produciría ningún quebranto económico para el Ayuntamiento de Barcelona, dado que no tendría sentido revertir las obras", concluye el auto.

Sin Embargo, Nuria Aparicio, directora general de la Asociación de comerciantes Barcelona Oberta, respetaba la resolución pero analiza las consecuencias que tendrá para el comercio la realización de dichas obras: "Si continuaban las dificultades para acceder a la ciudad de Barcelona y los atascos que se formaban tanto en Glòries como en la entrada de diagonal, el 58% de esta gente dejaría de venir a pasar el dia. Y no solo vienen a comprar, cuando vienen aquí compran, van al teatro, disfrutan del ocio cultural y van a la restauración".