El juez ha prohibido a Ángela Dobrowolski acercarse a su marido, Josep Maria Mainat y a los dos hijos del matrimonio. La mujer no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de su esposo y de los pequeños. Además se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y deberá comparecer semanalmente en los juzgados.

El magistrado José Antonio Cruz de Pablo ha rechazado la petición de Fiscalía que solicitaba el ingreso en la cárcel de Ángela Dobrowolski. El Ministerio Público acusaba a la mujer de "un presunto delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa", pero el juez ha considerado que no hay riesgo de fuga, ni la posible reiteración delictiva y decidido la libertad con cargos para la esposa, ahora están en trámites de divorcio, del famoso productor de televisión Josep Maria Mainat.

La acusación particular, ejercida por la abogada Olga Tubau, solo pidió orden de alejamiento y el propio Mainat a la salida de la Ciutat de la Justicia, ha asegurado estar satisfecho que el juez no haya encarcelado a la madre de sus hijos." No la odio", ha dicho Mainat y a anunciado que solicitará que se le practique un examen psicológico para avaluar su estado mental, porque cree "que Ángela necesita ayuda".

En el auto judicial, el magistrado argumenta que desde el pasado 1 de agosto Dobrowolski siempre " a estado a disposición de la justicia", y el togado insiste que hay medidas menos gravosas que la prisión, como es la prohibición de acercarse a la víctima. La acusada ha negado ante el juez que inyectara insulina a su marido y niega la intención de matarle.

El productor de televisión de 73 años y su todavía mujer de 37 años y de origen alemán se conocieron en Barcelona y se casaron. Fruto de del matrimonio nacieron dos hijos. A principios de este año, la pareja entra en crisis y Mainat tomo la decisión de divorciarse. En el reparto de bienes que planeaba Mainat estaban los hijos pero no su esposa que se enteró de las intenciones de su marido. Según los investigadores, este fue el móvil por el cual Ángela Dobrowolski intentó matar a su marido en la noche del 22 de junio. Ese día la mujer fue a casa del productor a cenar y la pareja tuvo una fuerte discusión. Cuando se calmaron, el excantante de La Trinca se fue a dormir. Antes su mujer les inyectó dos medicamentos habituales y ya dormido le pinchó otras dos veces más.

Los investigadores creen que fue insulina porque Mainat entró en coma por una hipoglucemia. Mainat ha reconocido "cuando desperté estaba un poco aturdido y lo último que recordaba es que ella me estaba poniendo inyecciones. Hice una conexión obvia" y es que en el momento en que el productor ya estaba tendido en la camilla para ir al hospital, fue Dobrowolski quien avisó a los servicios sanitarios, llamo a la niñera de sus hijos para revelarle:" Ha sido ella, ha querido matarme".

Además de esta investigación por intento de asesinato, el productor televisivo y su esposa tienen otras causas abiertas en juzgados de violencia de genero, a raíz de las denuncias cruzadas que ambos se interpusieron, acusándose mutuamente de agresión. En diciembre, Mainat y su todavía esposa tendrán que declarar por una de estas denuncias.