El juez De la Mata cita el 30 de octubre como imputado a Germà Gordó en la pieza de blanqueo del caso 3%

El juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata ha imputado al exgerente de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Germà Gordó por el presunto blanqueo de capitales del partido que se investiga dentro del caso conocido como '3 por ciento'. Así, Gordó ha sido citado a declarar el próximo 30 de octubre, a partir de las 10.00 horas y de manera telemática.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto en el que acuerda atribuir la condición del investigado en esta pieza separada al que fuera gerente de CDC, después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar asegurara que el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades, conocido como 'pitufeo', estaba controlado por Gordó. De este modo, la Audiencia acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la declaración de Osàcar puso de manifiesto que "el sistema de afloramiento de dinero en efectivo", que tal y como ya se había descrito en anteriores informes de la Fiscalía en esta pieza separada, "fue ideado por Germà Gordó".

En la resolución, el juez explica que en esta causa se investiga la presunta estructura puesta en marcha y las distintas vías ilegales de "allegamiento de recursos". Una primera vía serían los pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. La segunda forma, sería mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

"Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras", indica el magistrado. En este sentido, el auto añade que mediante esos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo no declarado, procedente de empresas que buscaban beneficios por la contratación pública.