El juez mantiene el veto del Gobierno de Colau al Hermitage

El Juzgado Contencioso Administrativo 4 de Barcelona ha rechazado la petición del Hermitage para suspender provisionalmente el acuerdo de la Comisión de Gobierno de Barcelona que denegó el convenio que el Puerto de Barcelona quería establecer con el proyecto del museo en la Nueva Bocana.

En un auto, el juez descarta la petición de medidas cautelares que el Hermitage había reclamado en su recurso, con el que quería suspender provisionalmente el acuerdo del consistorio.

El Hermitage también pidió suspender la modificación del plan especial de la Nueva Bocana del Puerto --en base a la cual el Ayuntamiento denegó el convenio--- "si se interpreta, como hace dicho acuerdo, que este precepto atribuye al Ayuntamiento de Barcelona la facultad discrecional de vetar los proyectos culturales concretos que la Autoritat Portuària de Barcelona proponga implantar en el Edifici Central", pero el juez lo ha rechazado igualmente.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se ha mostrado satisfecha por esta resolución judicial, al considerar que "no tiene sentido" lo que pedía el Hermitage, ya que el Ayuntamiento "no está obligado" a tramitar el convenio, sino a responder a la petición del museo. De esta manera, y con el aval de diversos informes técnicos, Sanz asegura que el museo de Sant Petersburg no es el que "la ciudad necesita ni la gente quiere, porque no tiene identidad barcelonesa". En este sentido, ha contrastado esta propuesta con la que ha hecho el Liceu, de abrir una seguna sala de conciertos en la misma zona, y que el consistorio ve con buenos ojos.

Además, Sanz ha recordado que el gobierno municipal no ha firmado ningun compromiso con el Hermitage, si no que lo ha hecho el Puerto de Barcelona.