Un juez investiga una supuesta agresión de una maestra a una niña en Terassa por pintar una bandera de España

El juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa ha abierto una investigación, desde el pasado 9 de julio, por la supuesta agresión de una profesora de la escuela Font de l'Alba a una niña. La familia le acusa de haber agredido a su hija por pintar banderas españolas en un álbum. El juez ha trasladado a la fiscalia para que informe de cual es el delito que considera que se había de seguir en la investigación y está a la espera de respuesta.

La denúncia se registró en el juzgado de instrucción número 3, en ese momento de guardia, però éste se inhibió en el número 2 por la fecha de os hechos que se constataban en la denúncia presentada. La Conselleria de Educación encargó un informe sobre el caso.

La menor se personó con sus padres a urgencias del Hospital de Terrasa el pasado lunes 17 de junio con molestias en la espalda y en una de las manos. El parte médico recoge que la alumna escribió la frase "Viva España" en el álbum de final de curso y "la profesora al verlo le ha gritado, la ha cogido de la camiseta y acto seguido, la niña ha caído al suelo golpeándose en la espalda. Posteriormente la ha cogido del cuello para sacarla de clase".

Por otro lado, el Departamento de Educación cree que hay hechos que podrían constituir una "falta leve", concluyendo que no se ha podido evidenciar ni maltrato físico ni motivación ideologica en los actos realizados por la maestra. No obstante, se le ha abierto un expediente disciplinario y la directora del colegio, envió un correo electronico a los padres, trasmitiendoles que la docente investigada no coincidirá como tutora con la menor durante su escolarización restante. La familia ha rechazado la propuesta y ha pedido el cambio de centro para ella.