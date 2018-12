Un juez decreta libertad provisional sin fianza para el presunto asesino del doble crimen de Susqueda

La Sección Cuarta de la Audiencia de Gerona ha dado este viernes la libertad provisional sin fianza al presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda, Jordi Magentí, quién llevaba casi nueve meses de reclusión en prisión preventiva. El juez le impone la retirada del pasaporte con prohibición de salir de España y la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado. Para llegar a está decisión, el tribunal ha señalado en un auto de forma unánime que "los principales indicios de criminalidad" contra el acusado se "han visto seriamente debilitados sin que pudieran excluirse en este momento procesal otras líneas de investigación", destrozando así la investigación de los Mossos.

La Audiencia de Gerona revoca el orden de ingreso a la cárcel dictada por el juzgado de Santa Coloma de Farners y ordena que Magentí quede en libertad. En la interlocutoria de la Sección Cuarta, de la cual ha estado ponente, Francisco Ortí, ya se deja claro de entrada cual es el fondo de la cuestión. De hecho, subrraya - literalmente- que dos de las razones para mantener a un investigado en prisión son "que haya suficientes motivos en la causa para creer que es el responsable criminal de un delito" o que existan "indicios racionals" que le incriminen.

El abogado de Magentí, Benet Salellas, presentço el 8 de noviembre un recurso directo de apelación ante la Audiencia de Gerona para pedir su inmediata puesta en libertad y, si fuera necesario, medidas cautelares alterantivas, al considerar que no había motivos para aplicar la prisión provisional.

La sala de la penal piensa que el acceso al pantano de Susqueda por parte de las víctimas está "claramente demostrado", aunque una vez entraron con su coche a un camino forestal y se adentraron en el pantano se ignora el lugar al cual se dirigieron y dónde aparcaron para practicar kayac. No obstante, afirman que no abandonaron está ubicación, porque no se vio salir el vehículo y, sus móviles tampoco salieron de la zona de cobertura del pantano.