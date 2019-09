En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment del Treball, ha reclamado al gobierno central y a la Generalitat “que presenten sus presupuestos”. Una petición que considera prioritaria: “lo que necesitamos los empresarios es un marco de seguridad estable. Los empresarios necesitamos para que esta estabilidad sea una realidad unos gobiernos que actúen de manera objetiva, y lo más objetivo desde el punto de vista de estabilidad macro económica y micro económica es que haya presupuestos”, ha explicado Sánchez Llibre.

El presidente de la patronal catalana ha lamentado que tanto a nivel nacional como a nivel catalán se repita la misma situación. “No disponemos de presupuestos en el estado, tenemos cuatro años por delante donde se pueden producir cuatro elecciones consecutivas... necesitamos unos presupuestos competitivos que nos den seguridad para las inversiones”, ha afirmado.

Sobre Cataluña, Sánchez Llibre ha reclamando que haya presupuestos en la mayor brevedad. “Instamos a ERC y JxCAT a que gobiernen, que presenten unos presupuestos competitivos y orientados a las cuestiones sociales y a la estabilidad para poder invertir con seguridad. Que gobiernen, que se pongan de acuerdo, que hagan unos presupuestos porque no se puede gobernar. No se puede estar con unos presupuestos prorrogados”, ha avisado Sánchez Llibre, que añadió: “desde Foment les decimos que si no se ven capaces de aprobarlos lo que tienen que hacer es convocar elecciones. Pero no tiene que decirlo Foment, han de ser ellos los que tienen esta responsabilidad ante los electores. Otra prórroga presupuestaria”, ha dicho Sánchez Llibre, “sería insostenible”.

En el supuesto de que Torra saque los presupuestos adelante, Sánchez Llibre pide al Govern "sensibilidad y que los impuestos cedidos no frenen la inversión, no favorezcan las deslocalizaciones de patrimonios y empresas”. En este sentido ha pedido “que se elimine el impuesto de sucesiones”. Sanchez Llibre muestra su disconformidad sobre la diversidad de situacions fiscales que hay en españa. Por eso reclama “ que no existan paraísos fiscales dentro del Estado español”. El president de Foment advierte que “no es lógico ni normal que Madrid no tenga impuesto de patrimonio, de sucesiones o transmisiones y Cataluña sí los tenga”. “Este ecosistema fiscal perjudica a la economía española y catalana”.

Sobre la situación política española Sanchez Llibre considera que las 300 propuestas que presentó Pedro Sánchez “son propuestas orientadas a una campaña electoral”.