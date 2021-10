Josep Costa se querellará por "detención ilegal" contra la jueza del TSJC que le investiga

El exvicepresidente primero de la Cámara catalana Josep Costa ha manifestado que presentará una querella "por detención ilegal" contra la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha ordenado su detención.

Lo ha dicho en una atención a los medios tras salir del tribunal, donde se ha acogido a su derecho de no declarar, y en la que ha explicado que antes de empezar la comparecencia ha pedido que se tramitara la recusación de la magistrada instructora, porque considera que la detención ha sido "desproporcionada y sin ningún tipo de base legal".

Este miércoles por la mañana, la defensa de Costa ya había enviado un 'habeas corpus' al tribunal, en el que también sostenía que la detención había sido ilegal, pero el TSJC lo ha rechazado.

Ha manifestado que este miércoles por la mañana, antes de su detención, los vecinos de la escalera han alertado de que "había gente extraña en la puerta de entrada", y que posteriormente los Mossos d'Esquadra lo han detenido y ha sido trasladado hasta el TSJC para su declaración.

También ha explicado que la magistrada dictó una resolución en un procedimiento en el que él mismo es su propio abogado en la causa, y que se le ha detenido sin haberle notificado antes la detención.

"El juicio por desobediencia que es de lo que se me acusa se puede celebrar sin mi presencia, en ausencia como acusado. Si se me puede juzgar sin estar presente, ¿qué necesidad hay de detenerme para llevarme delante de un tribunal cuando ya he dicho que no reconozco su jurisdicción y que no tengo intención de declarar?", ha zanjado.