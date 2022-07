Josep Bou: "El PP me ha cerrado el paso"

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha asegurado que el partido le ha cerrado el paso para continuar como líder del grupo municipal, por lo que no repetirá como candidato popular a los comicios de 2023: "No voy a elecciones si el partido no está conmigo".

Bou ha decidido no presentarse con el PP a las próximas elecciones porque no quiere "ser una piedra en el camino", una decisión que ha explicado este miércoles.

"No podía continuar cuando me encuentro que no estoy arropado, que tengo problemas para hablar con presidentes de distrito. Se me ha cerrado el paso. Si me presento sacaré un cero bajo cero. No soy un hombre hecho para fracasar", ha sentenciado.

Por eso, ha afirmado que su decisión de no ser candidato popular es un hecho "totalmente irrevocable" porque no puede pretender seguir en el PP de Catalunya, ha dicho, y ha asegurado que desde que entró en el consistorio no se le ha querido, pero que pese a eso decidió continuar.

"No puedo continuar en este partido porque al día siguiente de salir, me dí cuenta que yo ya había cumplido, que hice lo que tenía que hacer, pero que no me querían. Ese ha sido el gran problema siempre", ha explicado.

Ha reprochado al partido catalán haberle usado para obtener resultados para el PP en un momento en el que el partido no contaba con una buena proyección: "Era un partido instalado en el ostracismo, a punto de desaparecer en Barcelona y logramos que no fuera así". También les ha acusado de alimentar el circo mediático para perjudicarle, según él.

En ese sentido, ha diferenciado su relación con el partido nacional y con el de Catalunya porque "son partidos totalmente distintos"; ha lamentado que el diálogo con el partido autonómico ha sido imposible, y ha explicado que no ha hablado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Bou ha aclarado que fue el PP quien le llamó para ser candidato en las elecciones de 2019 y ha asegurado que hubiera hecho "exactamente lo mismo" si le hubiera llamado Vox o Cs porque para él un partido político es una buena herramienta.

Ha valorado que se ha dado a conocer y que se ha entregado al partido por afinidad política y también por compromiso personal, y ha lamentado: "A cada golpe recibido yo contesté con el silencio. Sabía que el silencio era lo mejor para no perjudicar al partido y ahí estuve, pero hasta aquí hemos llegado".

Ha criticado que se le ha hecho "quedar mal en actos" y que se ha atacado --ha dicho-- a dos personas de su equipo: al que fue su director de campaña, Luis Barroso, y al actual responsable de comunicación del grupo municipal, con la motivación de querer despedirle a él mismo, según Bou.

El presidente del grupo municipal ha aclarado que, pese a su decisión de no ser candidato, continuará siendo concejal del PP en el consistorio hasta que termine el mandato y, al preguntarle sobre la opción de continuar como edil de otro partido, ha respondido: "Puedo garantizar que no llamaré a ninguna puerta. Si me vienen a llamar a la puerta ya hablaremos".

No ha concretado si se plantea ser concejal no adscrito ni con qué partido concurriría en el caso de que se lo propusieran, aunque ha dicho que no se cierra a "ningún opción" constitucionalista porque le preocupa la convivencia entre catalanes.

