El Ayuntamiento de Barcelona conmemora el 30 aniversario de los JJOO del 92

En varias entrevistas a Europa Press, la alcaldesa Ada Colau y varios de sus antecesores en el cargo han conmemorado y valorado el legado de los Juegos Olímpicos del 92. A una semana del 25 de julio, día en que se inauguraron los Juegos, Narcis Serra, Jordi Clos, Jordi Hereu, Xavier Trías y junto con la primera edil, han compartido de manera casi unánime su opinión favorable sobre la organización y resultados del evento.

Colau ha alabado que "el mundo se enamorará de Barcelona" y que "se aprovechara para hacer una transformación urbanística de la ciudad". Sin embargo, también ha lamentado "la gran ocasión perdida" que supuso no hacer un parqué de vivienda pública. Por su lado, su predecesor en el cargo, Trías, ha rememorado la organización de la cita deportiva señalando que a pesar de las "tensiones" entre el Ayuntamiento de Maragall y la Generalitat de Pujol, ganó "el sentido común".

Serra, exalcalde de Barcelona entre 1979 y 1982, también ha considerado que los Juegos fueron una "palanca trascendental" para transformar la ciudad y ha dicho que, hablando con Samaranch, vio que tenía delante una ocasión única para reforzar Barcelona. Clos ha destacado que organizar los Juegos fue casi un milagro por encontrarse la ciudad "en quiebra" yHereu los ha calificado de "genialidad al servicio de un proyecto de ciudad" y de ser una "gran lección de que pudieron, quisieron y lo hicieron".



Preguntados sobre la controversia en torno a la candidatura olímpica para los Juegos de Invierno con Aragón, la mayoría de entrevistados han lamentado la oportunidad perdida.Hereu ha culpado al gobierno de Barcelona de "haber abandonado el liderazgo del proyecto, que era incuestionable e incuestionado", algo que comparte el convergente Trías, quien ha reprochado al Ayuntamiento que debió "liderar decididamente" la candidatura y ha considerado que quien debe defender la idea del proyecto es Barcelona.

Por su parte, Clos se ha limitado a opinar que se debe "ser modesto a la hora de explicar las ambiciones y trabajar mucho para conseguirlas", mientras que Serra no considera que haya sido un error apostar por ellos y añade que hubiesen sido muy convenientes: "Es una pena que no haya podido haber un acuerdo con el presidente de Aragón". No obstante, Colau se ha desmarcado del resto de entrevistados, aduciendo que "lo que no se puede ser es que se hagan grandes eventos por falta de ideas" y que la propuesta que dejó Trías "no tenía ningún sentido"