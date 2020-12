Jordi López: “Se antepone el modelo lingüístico al bienestar de los niños”

Jordi vive en el Prat y es padre de dos niños, de 7 y 10 años. El mayor, además, tiene un trastorno específico del lenguaje. Para ellos, Jordi ha pedido que se den un 50% de las clases en castellano. Primero porque no entiende que una de las lenguas oficiales esté en inferioridad de condiciones en la escuela: “No estoy pidiendo todo en castellano. Estoy pidiendo un poquito más. Y me lo deniegan. ¿Qué hace un padre? ¿Cojo a mi mujer y a mis hijos y me voy de esta comunidad autónoma, que también es mía? Yo también soy catalán. O hago lo que he hecho ahora y seguiré y moveré para que mis hijos tengan una educación en condiciones que les permita avanzar. No quiero cambiar ningún sistema educativo. Pero creo que es justo que tengamos un 50% en castellano y un 50% en catalán y que las dos lenguas convivan conjuntamente”.

Y Jordi da una segunda razón, pero no menos importante para dar este paso: el problema en concreto que tiene su hijo mayor, al que el TEL ya limita su comprensión, y aún lo hace más si no es en su lengua materna, que es el castellano. Desde la escuela en la que estudian, el equipo de atención psicopedagógica de la Generalitat y la neurología que le atiende reconocen, en privado, que avanzaría mucho más en el aprendizaje si hiciera más castellano, pero le recuerdan que esta opción es inviable porque hay un modelo lingüístico que se debe seguir. Jordi lamenta que el modelo lingüístico lal bienestar de los niños. Y ha dejado claro que “ha llegado el momento de decir basta ya”. Y a esta situación hay que añadir, dice, que para que la escuela sea verdaderamente inclusiva se necesitan más recursos y un acompañamiento mayor para su hijo que ahora, no tiene.

En cualquier caso, Jordi deja claro que va a llegar “hasta el final”. De momento, ha enviado una carta al Departamento de Educación de la Generalitat en la que pide que se incremente las horas de castellano hasta el 50%. Su situación también va a llegar al Parlamento Europeo. Aunque cree que, como mínimo, conseguirá que se den el 25% de las clases en castellano, como así se ha establecido en diferentes sentencias judiciales.

Hay que tener en cuenta que este fin de semana, el domingo, se ha convocado una manifestación en Barcelona i Tarragona contra la llamada Ley Celaá, la nueva ley de educación, que entre otras cuestiones, penaliza a la escuela concertada, a los alumnos con necesidades educativas especiales y da carta blanca a la desaparición del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Una manifestación que apoyan 17 entidades y partidos políticos, que consideran que con esta ley se restringen derechos de los padres.