Joan Laporta anuncia que el catalán será preferente en la cuenta del club en Twitter y suple al castellano

Joan Laporta acepta la exigencia de Plataforma per la Llengua y cambia el castellano por el catalán en las comunicaciones del club en la red social Twitter. El presidente del FC Barcelona, confeso independentista, anunció en la pasada Asamblea de Compromisarios el cambio lingüístico y que el catalán pasará a ser el principal, a preguntas de un compromisario.

La Plataforma per la Llengua, entidad que no duda en señalar a empresas, comercios o trabajadores de cara al público que no se expresan en catalán y ha exigido a sus seguidores boicot comercial para estos establecimientos y locales que según ellos no se expresan en catalán, anunció la medida y apoya a Joan Laporta

���� El president del #Barça, @JoanLaportaFCB, es compromet a fer que el canal de Twitter @FCBarcelona sigui el perfil en català, en lloc de l'actual @FCBarcelona_cat. El català és llengua oficial del club, i aquest és un pas a favor de la seva normalització a les xarxes socials! pic.twitter.com/dwirHeIAKp — Plataforma per la Llengua�� (@llenguacat) June 25, 2021

El FC Barcelona es una entidad deportiva con millones de seguidores repartidos por todo el planeta. El uso del castellano, sirve para comunicarse con los seguidores en España y en el resto del mundo, que hablan y entienden este idioma, como en Latinoamérica o en la propia EE.UU., donde miles de personas se expresan en castellano. A pesar de esta fuerza e influencia en el mundo, Laporta sigue los postulados de la Plataforma per la Llengua y ha decidido que el catalán sea el preferente en la comunicaciones oficiales del club en Twitter. En su cuenta personal, el presidente del FC Barcelona utiliza habitualmente el catalán, castellano e inglés en todos sus tuits, ya sean de ámbito deportivo o de índole personal, como apoyar la campaña de vacunación contra el coronavirus.