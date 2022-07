Joan Enric Vives,Arzobispo d’Urgell i Copríncep d’Andorra: "Andorra es un país libre, hay que poner incentivo"

Sobre la problemática de la vivienda, Vives apunta que “debe hacerse más vivienda social y luchar contra la especulación de los grandes grupos inmobiliarios”.

El Arzobispo de Urgell y Copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, ha hecho una enardecida defensa de Andorra y los diferentes cambios legislativos para acercar el país a la comunidad internacional. Así lo ha explicado en declaraciones al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra. “Mi obligación es defender la honorabilidad de los andorranos. Hay que hacer de Andorra un país positivo para hacer negocios y para los inversores”, ha manifestado el copríncipe. Vives ha declarado que en los últimos siete años tanto el ejecutivo del expresidente Toni Martí como el del actual, Xavier Espot, han trabajado para mejorar la situación del principado y que su labor ha dado una imagen más positiva del país.

Dentro de los esfuerzos para mejorar la reputación internacional de la nación, el copríncipe ha señalado la inclusión del país pirenaico en el FMI, el nuevo acuerdo de asociación con la Unión Europea, las negociaciones conjuntas con otros microestados europeos y el hecho que el país acogiera la última cumbre Iberoamericana. “La reputación andorrana es grande y ello nos permitió que la comunidad iberoamericana nos hiciera sede de la cumbre”, ha explicado. Por otra parte, el copríncipe ha justificado la menor carga impositiva de Andorra, amparándose en la libertad de acción del Estado, así como la firma de acuerdos para evitar la doble imposición. “Andorra es un país libre, y creemos que hay que poner algún incentivo”, ha señalado.

Vives también ha puesto en valor la plena colaboración de las autoridades andorranas con las investigaciones contra el blanqueo y la corrupción: “Hubo que tomar unas medidas y crear una legislación para anunciar al mundo que Andorra luchaba absolutamente contra la corrupción y el blanqueo de capitales”, ha detallado. El copríncipe episcopal también ha expresado que los procesos judiciales que pueden perjudicar la imagen del país son de circunstancias pasadas y que su eventual presencia en la actualidad informativa únicamente es producto de la lentitud de la justicia. En este mismo sentido, ha manifestado que confía en que “la justicia, aunque sea lenta, vaya desgranando todo este bosque”.

Preguntado sobre la presente situación política y económica de Andorra, el coprincipe Episcopal ha relatado que por culpa de la pandemia una parte de la población andorrana ha padecido un progresivo empobrecimiento, con un incremento del índice de pobreza del 30% en el último año. “Hay más familias que vienen a pedirnos ayuda, familias que no habían venido nunca”, ha lamentado. También ha alertado de que éstas no son solo familias inmigrantes, sino también nacionales. Las dificultades económicas derivadas de la pandemia forzaron al país a endeudarse, por primera vez, para ayudar a mucha gente damnificada por la crisis sanitaria. Joan Enric Vives ha comentado que el impacto positivo de la emisión de deuda permitió ayudar con los alquileres a negocios cerrados por el virus, así como movilizar los servicios públicos de bomberos, policía, y organizar las campañas de vacunación.

Respecto al tema de la vivienda, el entrevistado ha manifestado su preocupación por los problemas de vivienda en el Principado, al haber poca oferta de alquiler asumible para los salarios de la clase media. Sin embargo, ha apuntado que no hay una solución única al problema, que “la política de vivienda es muy complicada”, y que “el problema no se acaba solo con construir más vivienda social o con leyes contra la especulación”. En este sentido, ha criticando que las parejas jóvenes no puedan acceder al mercado de vivienda y que se construya, pero solo para grandes grupos de inversión inmobiliaria “que adulteran el mercado conforme a intereses especuladores”.