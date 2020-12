El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, que es conocido por sus constantes insultos a España, quiere ser diputado en el Parlament de Cataluña. Por este motivo, ha anunciado que va a presentarse a las primarias de Junts per Catalunya (JxC) como simpatizante. Ya hace algún tiempo que dejó entrever su paso a la política y ahora competirá por hacerse un huego entre los ocho primeros de la lista por Barcelona. En su cuenta de Twitter ha argumentado su decisión, y dice que le habría gustado “hacerlo en una lista a la escocesa, con todos los partidos independentistas, pero no ha sido posible. En cualquier caso, lo hago en el partido que más ha defendido la unidad que siempre he pedido”.

He decidit presentar-me a les primàries de @JuntsXCat com simpatitzant. M’hauria agradat més fer-ho en una llista a l’escocesa, amb tots els partits independentistes, però no ha estat possible. En tot cas ho faig al partit que més ha defensat la unitat que sempre he demanat (1/4) — Joan Canadell (@jcanadellb) December 2, 2020

Canadell es presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona desde hace, pero es más conocido por sus insultos a España. Así por ejemplo, y a raíz de la pandemia, ha hecho burla de los fallecidos por coronavirus en Madrid hablando de “La España vaciada”. También ha dejado claro que para él “España es paro y muerte, Cataluña es vida y futuro”. También censuró que el Gobierno central enviara a Cataluña 1.714.000 mascarillas, lo que consideró una “provocación” y “un a por ellos”. También es conocido por haber desterrado al castellano en las ruedas de prensa de la Cámara, de lo que saca pecho, y también tuvo la ocurrencia de impulsar una encuesta entre los miembros de la institución, en la que sólo participaron un 0,2% del censo, sobre sus preferencias por el secesionismo.

En la lista de Junts per Catalunya hay otros “activistas” independentistas acérrimos, como Joan BonaNit conocido por dar todos los días las “buenas noches” a los presos de Lledoners; Rai Calvet, que fue caminando a Waterloo para encontrarse con Carles Puigdemont; o Mark Serra, también un habitual de los insultos a España