Jaume Collboni: "El Mobile es quedarà a Barcelona"

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, ha volgut intervenir a Herrera a Cope Catalunya i Andorra per desmentir les declaraciones que va fer la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecte al futur del Mobile World Congress. I és que de les declaracions d'Ayudo es podia desprendre que el futur del Mobile a la ciutat de Barcelona era incert, i que Madrid podria ser el futur destí d'una de les fires més importants del sector de les telecomunicacions.

“El Mobile continua i continuarà a Barcelona.Fa 10 anys que el Mobile va nèixer a Barcelona, que es va construir a nivell internacional a la ciutat de Barcelona i va molt unit a la ciutat. I no hi ha dubte que el Mobile continuarà a Barcelona, perquè ho vol la ciutat, perquè ho vol la Generalitat de Catalunya, perquè ho vol el govern d'Espanya i perquè sobretot ho volen les empreses, que són les que finalment venen, i és que l'any passat vam arribar als 110.000 visitants de tot el món”.

Preguntat sobre si les declaraciones de la presidenta de la Comunitat de Madrid han estat desafortunades, Jaume Collboni ens ha dit que “completament desafortunada. Jo diria que per indocumentada. Fins i tot vam poder seguir con la desmentien els seus socis de govern, i la desmentia algú que si sap de congressos i de fires internacionals, el director de IFEMA, que va dir que no tenia cap sentit el que havia dit Ayuso, que el Mobile era de Barcelona i que no tenia sentit que entre les dues ciutats més grans d'Espanya ens estiguem robant els congressos o copiant les idees. El món és molt gran, hi ha moltes iniciatives, i jo convido a la senyora Ayuso a que faci el que vam fer nosaltres quan al seu dia vam aconseguirt el Mobile. I en l'àmbit de l'economia digital, que és l'economia del futur, Barcelona també té l'Smart City Congress, el que vol dir és que Barcelona està treballant bè i el nostre objectiu és ser la capital digital d'Europa”.