Iván Teruel: “Los docentes son un pilar fundamental en la construcción del nacionalismo catalán”

Iván Teruel es licenciado en filología hispánica y profesor de secundaria en un instituto de Girona. Forma parte de la tercera generación de una familia que llegó a Girona en los años 60 procedente de Jaén.

Después de todos estos años, asegura que no ha habido un solo día en el que no haya sentido que en Catalunya hay una brecha de identidades que no le permite sentirse plenamente libre.

“A mi madre le han llegado a reprochar que después de tantos años viviendo aquí no hablara catalán”, asegura Teruel, que con la publicación del libro ‘¿Somos el fracaso de Catalunya?’, de la editorial Lince, pretende demostrar a través de anécdotas y experiencias personales que el caldo de cultivo del nacionalismo catalán existe desde el franquismo.

La existencia de estas dos comunidades políticas tan marcadas le influye incluso en su trabajo: “en el instituto mi libro ha pasado bastante desapercibido, y casi que lo agradezco”, reconoce. Y es que teme que sus ideales puedan traerle consecuencias a nivel profesional.

“La mayoría de mis compañeros son declarados independentistas”, afirma Iván Teruel, que hace hincapié en la peligrosidad de este hecho debido a que cree que “los docentes son un pilar fundamental en la construcción del nacionalismo catalán”.

Sin ir más lejos, el profesor asegura que sus compañeros de instituto “se toman a coña el tema del adoctrinamiento porque para ellos ni siquiera es una cuestión política, sino una cuestión de defensa de derechos fundamentales”.

Por su lado, Iván Teruel no pretende adoctrinar a nadie con sus clases ni tampoco con su libro recién publicado ‘¿Somos el fracaso de Catalunya?’. Sólo busca dejar constancia de una realidad que a él le ha golpeado durante toda la vida y que espera poder dejar atrás con la mayor brevedad posible para avanzar hacia una Catalunya completamente libre.