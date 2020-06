Isona Passola sobre la monarquía y sobre ser demócrata: el que crea que debe existir, no cree en la democracia

La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola, que es una reconocida independentista, ha aprovechado una nueva intervención en el programa “Tot es mou” de la televisión pública catalana para criticar a la monarquía y para repartir carnés de demócrata. Passola formaba parte de una mesa de debate en el programa del pasado 12 de junio, y se trató uno de los temas estrellas de TV3 esta últimas semanas, la monarquía.

Durante su intervención, Passola dejó claro que “está tan claro que tiene que caer la monarquía de una vez.(…) Eso no lo aguanta nadie. Por la calle vas a la peluquería y se llevan las manos a la cabeza las que leen el Hola”. Y a partir de aquí hizo una definición de lo que a su juicio es ser demócrata: “si eres demócrata, qué garantía hay para apoyar a alguien que no ha sido votado democráticamente. Tan sencillo como esto. O sea, no que el Rey es una garantía de que no pasarán grandes disparates. A ver, eres demócrata, o no. Es decir, el creer que la monarquía tiene que existir va ligado con creer en la democracia o no creer. El que crea que debe existir, lo siento, pero no cree en la democracia”.

En cualquier caso, la presidenta de la Academia del Cine Catalán ha sido protagonista en otras ocasiones por declaraciones polémicas. Así por ejemplo, poco después del referéndum ilegal del 1 de octubre, y tras el encarcelamiento de los políticos independentistas, dijo que España era “miseria mental, social, política y cultural”. Passola, recordemos, también es autora de “L’endemà”, el documental que en 2014 elucubraba cómo sería una Cataluña independiente, un trabajo que como no, emitió la televisión pública catalana.