Investigan la causa de la muerte de miles de peces entre los pantanos de Riba-roja y Flix

Los Agents Rurals han encontrado "unos pocos" miles de peces muertos en el río Ebro, en el pantano de Flix, en la Ribera d'Ebre. Se investigan las causas de un hecho que coincide con unas pruebas a las compuertas del pantano de Ribarroja y con la reducción repentina del oxígeno al agua. En las necropsias de los animales y los primeros análisis del agua no se ha encontrado ninguna causa evidente de la muerte de los animales, pero se esperan los resultados de otras pruebas. Los Agentes Rurales alertan que el impacto ambiental "es muy grande" como también económico por la pesca turística. Trabajan con la Agencia Catalana del agua para determinar las causas de la mortandad y poder corregir aquello que haya fallado para evitar nuevos episodios. El caso se llevará a los juzgados.

La Agencia Catalana del agua (ACA) reduce la cifra de peces muertos a algunos centenares, pero los Agents Rurals no descartan que sean más de cinco mil. Las inspecciones y las recogidas de muestras de agua y de ejemplares afectados se han hecho conjuntamente y se esperan todavía los resultados de algunos análisis. Finalmente, las causas de la muerte de una nutria que se encontró en la zona se desvincula de estos hechos.



El episodio de mortalidad de peces se produjo hace justo una semana y ha estado "indiscriminada y masiva". "Han muerto siluros grandes, y alevines de peces de todas las especies, carpas, black bass, luciopercas... Todo ha muerto", ha lamentado Miquel Àngel Garcia, jefe de los Agents Rurals en las Terres de l'Ebre. Una hipótesis es que se haya producido algún fenómeno natural "de explosión de microorganismos, bacterias, microalgas o protozoos en general, que había pasado en algún caso puntual antes".



El ACA apunta que los peces murieron por anoxia, por la falta repentina de oxígeno al agua, un fenómeno que aseguran que es habitual en verano, en periodos largos de sequía, cuando los caudales del río bajan o la lámina de agua es muy fina y las temperaturas muy altas.



El caso es que la mortandad de peces se ha producido aguas abajo de la presa de Riba-roja d'Ebre, en el embalse de Flix. Entre los días 27 de julio y el 11 de agosto, se hicieron unas maniobras en las compuertas de Riba-roja. Como señalan los Agents Rurals, las estaciones de medición de los parámetros del agua de CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) detectaron "cambios en el oxígeno" durante las maniobras de parada y puesta en marcha de la turbina. Pese a la relación y coincidencia, todavía "no está claro" por qué se ha producido la anoxia.



Desde la Agència Catalana de l'Agua (ACA) recuerdan que las aguas profundas de los pantanos a veces "son más pobres" en oxígeno, y no descartan que esta pueda ser la causa. "No utilizan ningún líquido tóxico. Es una cuestión bastante técnica. Investigamos de donde se recogen las aguas que se lanzan de un pantano al otro", ha detallado Miquel Àngel Garcia. El jefe de los Agents Rurals ha apuntado que "no seria, en todo caso, una causa de negligencia clara", sino que la causa estaría relacionada "con las características del agua en los pantanos de Riba-roja y Flix", este segundo, un embalse pequeño y con un caudal actualmente "muy reducido","donde cualquier cambio de las características del agua puede provocar esto".

Lo que queda descartado, tanto por el ACA como por los Agents Rurals, es que se haya producido algún vertido en el río o se hayan usado productos químicos. Continúan a la espera de algunos resultados analíticos en el laboratorio y se quiere revisar "con calma" la serie histórica de datos de la estación automática de la ACA y CHE.



Desde la Agencia avisan que se emprenderán actuaciones si se acaba determinando alguna anomalía y los Agents Rurals quieren presentar el caso al juzgado por su gran impacto ambiental y económico. "Estamos preparando las diligencias para el juzgado, sea cual sea la responsabilidad. Es una pequeña catástrofe medioambiental importante y el juzgado tiene que analizar los hechos y decir la suya, decidir si puede haber algún tipo de responsabilidad", ha defendido Garcia.



Por su parte, Agents Rurals y ACA quieren llegar al final de la cuestión y resolver la causa de la mortalidad de peces en el pantano de Flix para identificarla y corregirla, y así "evitar nuevos episodios de cara a futuro". "Estamos trabajando en este sentido", ha añadido el jefe de los Rurals en el Ebre.