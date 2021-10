Inventan una piruleta capaz de detectar enfermedades como la celiaquía infantil

Ir al médico puede ser un proceso estresante e incluso traumático para los más pequeños. Para que los infantes no relacionen salud con sufrimiento, tres médicos catalanes han creado "The Smart Lollipop", es decir, la Piruleta inteligente. Este nuevo invento consiste en una simple piruleta al uso que recaba una muestra de saliva del niño después de comérsela, y permite detectar rápidamente enfermedades como la celiaquía o la hipercolesterolemia, entre otros.

Diana Ballart, cofundadora de este invento, nos cuenta: "Esta herramienta se usa en la misma consulta del pediatra, el niño, después de comerse el caramelo, la devuelve y es cuando el médico la coloca en un lector óptico que genera resultados en escasos minutos".

Este invento ha recibido el primer premio, entre otros 49 proyectos, de I4kids, unos premios impulsados por una plataforma de innovación pediátrica coordinada desde el hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

WE DID IT! El primer premi de @i4kids_Hub ha estat per #TheSmartLollipop i l’orgull no ens hi cap al pit. Gràcies @SJDbarcelona_es per organitzar aquesta jornada i incentivar a crear projectes d’ #innovació en salut pediàtrica, posant sempre a l’usuari en el centre. Seguim!?????? pic.twitter.com/d8kbYKkCn6