Interior autoriza los cortes de la Meridiana y la oposición lamenta la permisividad de Govern y Ayuntamiento

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona pel Canvi, y Partido Popular, así como el teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, no acaban de entender cómo el departamento de Interior ha dado luz verde a los cortes de tráfico en la Avenida Meridiana. Unos cortes que hace dos meses que duran,d esde que se hizo pública la sentencia a los políticos independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha explicado esta mañana que los organizadores "han comunicado la protesta", tienen la autorización, y por lo tanto, los mossos no pueden actuar de otra forma. Desde Barcelona pel Canvi, Eva parera ha lamentado, en declaraciones a COPE, la poca voluntad del Ayuntamiento apra acaba rcon los cortes, mientras que el popular Josep Bou dice que Interior no tendría la msima permsiividad si los cortes los llevaran a cabo colectivos constitucionalistas

BARCELONA PEL CANVI

La portavoz de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, también ha explicado que los vecinos de la ciudad deben saber que tienen un gobierno al que le "importa poco" las molestias que puedan estar sufriendo a pesar de que llevan ya dos meses viendo cómo los CDR cortan diariamente la Meridiana, una de las arterias principales de Barcelona. Y se trata sólo de unas pocas decenas de personas, añadía Parera, que se "creen con la impunidad" de cotninuar haciándolo unos meses más, por la permisividad de la Generalitat, pero también del propio ayuntamiento de Barcelona.

PP

Y desde el Partido Popular, José Bou, ve detrás de la decisión de Interior motivos ideológicos. Se ha preguntado si hubiera actuado igual en caso de que otros colectivos, como "Barcelona con la Selección", "Espanya i Catalans" o "Barcelona Suma", hubieran hecho los cortes. Se ha mostrado convencido de que "habrían sido disueltos". En cualquier caso, cree que hay una solución clara, y es que intervenga la Guardia Urbana: "órdenes de Batlle y se les saca de los carriles de circulación de vehículos y se les pone en la acera. Y hemos terminado", añadía.