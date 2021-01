Interceptan un coche conducido por un niño de 9 años en compañía de su madre y un bebé en Sitges

La Policía Local de Sitges (Barcelona) interceptó este jueves un coche conducido por un niño de 9 años, acompañado de su madre y su hermano de 3 meses. Tras el caso, la madre ha sido denunciada por un delito contra la seguridad vial, por permitir que el vehículo fuera conducido por una persona sin carné, y por no tener el coche debidamente matriculado en España.

Los hechos tuvieron lugar a las 13.00h del pasado jueves en la urbanización de Quintmar de Sitges, cuando una patrulla de la localidad que circulaba por la zona detectó que "una persona muy bajita" conducía un coche, que llevaba una matrícula de Lituania, junto a un copiloto femenino.

En ese momento, los agentes hicieron señales para parar el vehículo y “vieron que quien conducía era un niño” de tan solo 9 años en compañía de su madre —de 40 años y de nacionalidad lituana— y un bebé en una "sillita" en el asiento posterior, explica el sargento de la Policía Local en funciones de cabeza, Vicente Cardona.

Los agentes de la patrulla explicaron que la madre no se podía comunicar en catalán o en castellano, solo superficialmente en inglés ya que era de Lituania, y que quedó sorprendida por la situación por lo que el cuerpo apunta, como hipótesis, de que esta no era consciente de la infracción grave que estaba cometiendo. De hecho, aseguraron que la mujer no presentaba ningún síntoma de haber consumido alcohol o droga, por lo que no se le practicó ninguna prueba.

También, según explicaron los policías, los tres pasajeros, vecinos de la localidad, iban debidamente situados en el turismo, con el cinturón correspondiente y el bebé iba sentado en una silla homologada; y que el niño iba conduciendo el vehículo porque la progenitora le permitía para que practicara por una urbanización de la localidad aprovechando que había poca gente.

Por este motivo se ha denunciado a la madre por un presunto delito contra la seguridad vial en calidad de cooperadora, ya que sin su ayuda el menor no podría haber conducido el coche. Aparte, se ha levantado un acta por el coche con matrícula de Lituania con un tiempo de circulación superior a un mes en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuestos Especiales.

Sin embargo, la denuncia no comporta la retirada de carné de conducir de la mujer ni pérdida de puntos, señalan desde la Policía Local, dado que no era quien conducía.

En cuanto al niño de 9 años, no tiene responsabilidad penal al ser menor de 14 años y, por el momento, deberá esperar unos años antes de recibir su segunda clase práctica de conducción.

"Lo más grave es que en el asiento de atrás viajaba otro hijo de la mujer de 3 meses", remarca Cardona. Por lo que la información del atestado de la denuncia y la versión de los dos policías que interceptaron el coche ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía de Menores, "por si quiere actuar contra la madre por la grave imprudencia".