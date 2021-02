Insultos a una afiliada de Ciudadanos por llevar una mascarilla de la formación naranja en Barcelona

Sonia Reina es la secretaria provincial de comunicación de Ciudadanos en Barcelona. Este domingo paseaba por el centro de la ciudad condal con una mascarilla de la formación naranja. Y por este motivo, fue objeto de numerosos insultos por parte de algunos independentistas, que la llamaron, entre otras cosas “hija de puta” y también le instaron a que “vuelva a España”. A través de su cuenta de Twitter, Reina ha explicado que quiere pasear por Barcelona “con la mascarilla que me de la real gana sin que nadie me insulte”. Y añadía: “algunos dirán que es ir provocando. Para mi es LIBERTAD y nadie me va a callar”.

Veréis, yo quiero poder pasear por mi ciudad, con la mascarilla que me de la real gana, sin que nadie me insulte ni me grite "torna a Espanya filla de puta", como hoy



Algunos te dirán que es "ir provocando". Para mí es LIBERTAD y nada ni nadie me va a callar#ParaQueGanemosTodospic.twitter.com/5Uugw7wo4u — Sonia Reina Sánchez �������� #ParaQueGanemosTodos (@ReinaSonia) January 31, 2021

Y después de denunciar esta situación, han sido muchos los que han mandados mensajes de apoyo a Reina, como Societat Civil Catalana, que ha expresado su “solidaridad” después de los insultos recibidos por parte de “intolerantes independentistas”. Otros usuarios de Twitter también han lamentado que “mientras exista no ya impunidad por parte de insultadores y agresores, sino apoyo explícito de las instituciones, ésta seguirá siendo la norma”. Otras dejan claro que eso se debe a la “falta de democracia y abandono por parte de nuestros gobernantes en todos los niveles. Y también hay quien se reafirma en el mensaje de que “nunca nos quitarán la libertad de pensar y de ser libres allí donde estemos”.

No es la primera vez que se da una situación de estas características. Hace unas semanas, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, fue increpado al grito de “si estuviera la ETA, no existirías”, mientras participaba en una rueda de prensa en una calle de Barcelona.