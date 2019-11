Instalan un hospital en una parroquia de Barcelona para atender a pacientes sin tarjeta sanitaria

El claustro de la Iglesia de Santa Ana de Barcelona se convierte, desde este martes y durante tres días, un hospital para atender a pacientes sin tarjeta sanitaria. Esta es la tercera edición de una iniciativa que se lleva a cabo cada tres meses y en la que participan 170 voluntarios médicos, enfermeros y auxiliares. Ofrecen especialidades como medicina interna, oftalmología, salud mental, ginecología o podología.

El perfil que más acude a este servicio social son hombres que está en la calle, sin tarjeta sanitaria, ni empadronamiento, ni situación administrativa ni faena. El 90% de los pacientes no están en la Seguridad Social y, según un médico del Hospital Sagrat Cor, Jordi Delás, lo que se presente con esta iniciativa "no es hacer una red paralela, sino atender a las personas que no entran en la red de atención pública".

No obstante, que las personas sin techo acudan a la Iglesia de Santa Ana no es una novedad. Diariamente, según el rector, Peio Sánchez, se acercan a las instalaciones unas 250 personas que viven en la calle. Por su parte, la entidad ofrece semanalmente un servicio de atención médica.

En la primera edición, que duró una semana, hubieron 367 pacientes atendidos y 586 consultas. En la segunda, que duró dos días en el mes de junio, fueron 127 las consultas que se hicieron a 87 pacientes. Por su parte, los pacientes con problemas importantes fueron diferidos al Hospital universitario Sagrat Cor.