La instalación de una residencia de inserción laboral para MENA enfrenta Sant Pere de Vilamajor

El municipio de Sant Pere de Vilamajor se encuentra dividido ante la apertura de una residencia de inserción laboral para menores no acompañados. Una parte de la población reprocha al equipo de gobierno la falta de información y considera que el sitio donde se ubicará la instalación es inadecuado, ya que se encuentra a pocos metros del instituto del pueblo. Temen que puedan surgir conflictos entre los estudiantes y los recién llegados y alertan que la localidad no dispone de policía propia. Por otra parte, algunos vecinos piden no deshumanizar al colectivo y proponen organizar un debate abierto en toda la ciudadanía.

La apertura de una residencia de inserción laboral para menores no acompañados en el pueblo de Sant Pere de Vilamajor ha generado un clima de tensión entre el vecindario del municipio. Gran parte de la ciudadanía acusa a l'Ajuntament y a la Generalitat de haber actuado a escondidas y de haber tomado la decisión sin tener en cuenta su opinión.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es el sitio donde se ubicará el centro, ya que la masía que el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha alquilado y que gestionará la Cooperativa de Iniciativa Social Eduvic, se encuentra a pocos metros del único instituto que hay en Sant Pere de Vilamajor.

En cuanto a la integración laboral de los jóvenes, los vecinos se preguntan qué oficios podrán aprender, ya que aseguran que el pueblo es totalmente residencial donde viven poco más de 4.000 habitantes y que tiene cinco urbanizaciones. Por este motivo, proponen que los chicos se desplacen a otras zonas de la comarca con más oportunidades profesionales como Granollers, tendrán que ir en transporte público.