Inspecció de Treball propone sancionar con 152.000 euros a la discoteca Waka y tres subcontratas

La Inspecció de Treball de Catalunya ha propuesto sancionar con 152.000 euros a la discoteca Waka de Sabadell (Barcelona) y tres empresas subcontratadas por incumplimiento de la normativa laboral, ha informado este jueves.

Treball ha constatado trasgresiones de la normativa de seguridad social, registro de jornada, trabajo de menores y prevención de riesgos laborales.

La discoteca Waka --nombre comercial de Emergen Disc-- ha recibido una sanción de 54.000 euros por tener al menos cinco trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social y por incumplir el registro de jornada, trabajo de menores y prevención de riesgos laborales.

Por su parte, Distribuciones Coralsa, que prestaba servicios de control de accesos al recinto, ha sido sancionada con 91.154 euros por tener un mínimo de 13 trabajadores sin estar dados de alta a la Seguridad Social e incumplir el resto de puntos.

En el caso de esta empresa, Treball ha puesto en conocimiento de Fiscalía el hecho de que solo tenía dados de alta a tres de los 16 trabajadores, lo que constituye un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Por último, las empresas Not Over Yet --que presta servicios de acceso y auxiliares-- y Bull Seguridad --de vigilancia y protección-- han sido sancionadas con 3.510 euros y 3.528 euros, respectivamente, por incumplir la normativa de cotización a la Seguridad Social, registro de jornada y prevención de riesgos laborales.

Las propuestas de sanción son el resultado de las actuaciones iniciadas la madrugada del 30 de julio.