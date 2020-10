El coordinador de las plantas de covid-19 del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, José Luis Morales, ha asegurado este miércoles que el 40% de las personas ingresadas por coronavirus en este centro hospitalario necesitan la unidad de semicríticos. El coordinador ha resaltado frente a los medios que debido al incremento de contagios "la demanda de UCIs ha aumentado”. Morales ha asegurado que se ha podido controlar y no sobrepasar los espacios en esta área del centro “gracias a la habilitación de las unidades de semicríticos; sin estas unidades, que ayudan a mantener un mejor control, “si nos veríanmos comprometidos” ha añadido.

En tan sólo 15 días los ingresados ​​por coronavirus en Lleida se han más que doblado. En los hospitales de las regiones sanitarias de Lleida y Alt Pirineu i Aran hay 138 personas ingresadas por covid-19, 16 de ellas en la UCI, según fuentes hospitalarias. Específicamente, 66 en el Hospital Arnau de Vilanova, 13 en la UCI; y 24 en el Hospital Universitario Santa María, 3 en la UCI y 47 más en hospitales privados, todos ellos en planta. Según las aclaraciones de Morales, hay dos plantas dirigidas únicamente a la covid-19 en su centro y una en el Hospital Santa Maria, de las cuales un 40% de los pacientes son semicríticos, están con alguna asistencia ventilatoria. Por consiguiente este ha indicado que en otros centros posiblemente estos pacientes sean dirigidos a UCI.

La media de edad de las personas ingresadas es de entre 65 y 67 años, ha apuntado el coordinador. Sin embargo, este ha remarcado que gran parte de los pacientes que llegan al centro son de residencias geriátricas, pero que mayormente afecta a gente "joven y sana" que se ha contagiado por contactos sociales, ya sea en entornos familiares o laborales. De esta manera, el doctor considera que las restricciones son "desgraciadamente necesarias" para controlar la situación. Según sus datos, entre un 10 y un 15% de las personas que se hacen pruebas PCR en primaria acuden al hospital y de ellas entre un 8 y un 10% deben ingresar.

Según el médico, la situación actual le "recuerda en verano". Pero que gracias a la Atención Primaria, la hospitalaria y el plan de contingencia preparados en ese momento se está controlando la situación en estos momentos, "ahora estamos aplicando lo que hicimos en verano", ha añadido. No obstante, este ha reconocido que en Lleida no se ha salido de “ninguna ola” ya que durante todo el año han tenido casos y que ahora la demanda de UCI ha aumentado pero que "no está sobrepasada" gracias a la habilitación de unidades de semicríticos.