La Federación de Hostelería de Lleida cuantifica que esta restricción está provocando 1,8 millones de euros de pérdidas diarias para el sector en el Segrià. Por eso mismo, reclama a las administraciones una ayuda específica para bares, cafeterías y restaurantes para minimizar sus gastos.

Además, considera que la apertura de terrazas con un aforo máximo del 50%, no es una solución, ya que hay negocios que no disponen. En total, prevé que si no reciben ninguna ayuda es posible que entre un 30 y un 40% de los establecimientos tengan que cerrar definitivamente.

Ramón Solsona, el secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida, ha recalcado que el sector de la restauración da trabajo a 4.200 trabajadores en estas siete poblaciones del Segrià, además de unos 2.000 autónomos que también dependen del sector.