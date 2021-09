Indignación en el sector del ocio nocturno catalán al no poder abrir pese al levantamiento de restricciones

El sector del ocio nocturno está indignado ante la medida del Govern de continuar negando la apertura del ocio nocturno después de que este viernes anunciara el levantamiento de numerosas restricciones que afectaban a los derechos fundamentales. A partir de esta semana ya están permitidas las reuniones de más de 10 personas, se podrá superar el 70% del aforo en ceremonias religiosas y civiles, y además se permiten las concentraciones móviles que se llevarán a cabo el día de la Diada.



Fernando Martínez, Secretario General de la ‘Federació Catalana de Locals de l’OciNocturn’ (FECALON) cree que tienen “justificar que si levantan estas reuniones para poder celebrar fiestas mayores o la Diada por qué no tiene que estar abierto el ocio nocturno”.



El sector del ocio nocturno se ha reunido diversas veces con el Conseller de Salut para hablar de cuándo y cómo se va a poder abrir. De momento no hay una ninguna fecha sobre la mesa sino que la posible apertura se basará en el número de paciente de las UCIS, que ha de ser de 100 ingresados. Asimismo, Martínez explica que parte de las personas que están en las UCIS son negacionistas y no se quieren vacunar. Es por esto que considera inaudito que se condicione a todo un sector “sobre la base de unas personas que tienen sus consideraciones para no vacunarse”.



El ocio nocturno es uno de los sectores que aún no ha podido retomar su actividad desde que llegó la pandemia y considera que está en una situación de “agonía crónica”. Ahora, piden una compensación económica de 50 millones de euros que se está debatiendo en la Conselleria de economía y con presidencia.



Fernando Martínez explica que desde FECALON ven posible abrir la primera quincena de octubre, una vez los niños entren ya hayan empezado el colegio y hayan pasado 15 días de valoración. Sobre todo, teniendo en cuenta que en otras Comunidades Autónomas ya han abierto y en Catalunya se pueden celebrar conciertos y fiestas mayores.