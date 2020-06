La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este lunes que el pacto de los republicanos por el que se abstendrán en el Congreso sobre la sexta prórroga del estado de alarma es beneficioso para Catalunya y evita que Cs "pueda controlar la mesa de diálogo y negociación".

"Desde ERC no dejaremos que Cs pueda controlar la agenda política catalana", ha dicho en una rueda de prensa telemática este lunes, y ha añadido que el acuerdo de los republicanos se traduce en medidas que la ciudadanía reclamaba.

Preguntada por si consideran que este acuerdo excluye otro pacto del Gobierno con Cs, ha respondido: "Cs es irrelevante. Es irrelevante lo que decidan".

"Cs solo es represión, más represión y más represión, y para nosotros es una buena noticia que sean irrelevantes" y que no lleguen a pactos que puedan interferir en la mesa de negociación, ha dicho textualmente.

ERC apuesta por llegar a la primera reunión de la mesa de negociación tras la pandemia --que Vilalta sitúa en julio--, "quitando a Cs de la ecuación", y en el contexto político lo más favorable posible al diálogo.

PACTO ENTRE PARTIDOS

Como dijo el miércoles el vicepresidente del Govern y dirigente de ERC, Pere Aragonès, Vilalta ha defendido que su pacto sobre el estado de alarma no es entre gobiernos, sino entre partidos, y que da lugar a un "acuerdo de acuerdos" para reanudar el diálogo entre fuerzas progresistas que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Los republicanos quieren ser "útiles": hacer política al servicio de la gente y ayudar a las personas, aunque los acuerdos gusten más o menos a otras formaciones, ha defendido.

"La bunkerización puede resultar más fácil o más cómoda, pero no da resultados tangibles", y ERC no renuncia a seguir negociando sobre otras medidas no incluidas en este acuerdo, como el permiso retribuido y la flexibilización de las reglas de gasto en los ayuntamientos.

"Que nadie se equivoque: no estamos aquí para bendecir al Gobierno, sino que entendemos que son los interlocutores" para resolver el conflicto en Catalunya y acordar medidas sociales y económicas, ha advertido.

REPRIMENDAS A JUNTSXCAT

Vilalta se ha mostrado enfadada en la rueda de prensa cuando se ha tratado el tema de las discrepancias que sobrevuelan la Generalitat. Ha pedido respeto por los pactos acordados, y recuerda que son los únicos que han llegado a un acuerdo "que es un buen acuerdo".

"Si hay alguien que menosprecia o que se ríe de este acuerdo, y alguien que dice que no es un buen acuerdo, que se lo diga a la gente Conca d'Òdena, cuando se recuperan sus derechos laborales, y si alguien considera que es poco acuerdo, que expliquen como van a renunciar a los fondos que van a llegar desde la Unión Europea par poderlos gestionar desde Cataluña..." y ha añadido que "creemos que es irresponsable que alguien que no ha llegado a ningún acuerdo ahora menosprecie loa nuestros", dirigiéndose implícitamente a sus socios de gobierno, Junts per Catalunya, a quienes ha dirigido muchas de las reprimendas por la actitud mostrada después de que el partido republicano llegara a un acuerdo con el Gobierno para la prolongación del estado de alarma que se aprobará el próximo miércoles.

Por otra parte, Marta Vilalta ha querido tener unas palabras para el ex militante, Jordi Pesarrodona, quien anunció ayer por Twitter que rompía el carné de militante tras 25 años en las filas del partido. "Trabajaremos para recuperar su confianza" ha inquirido la portavoz de ERC.