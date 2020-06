Indignación entre los profesores por la "inanidad" de la Generalitat

Ni mascarillas, ni test PCR, ni distancia de seguridad, la Generalitat consideró ayer en la comparecencia de Alba Vergés, Pere Aragonés y Josep Bargalló que los colegios podrán abrir en septiembre con "grupos estables y lavarse mucho las manos". Así lo explican algunos sindicatos que ven "irrisorias" las medidas tomadas por la administración de Torra. Incluso ya informan de que cualquier daño que se produzca a raíz de estas medidas, derivará en una actuación judicial que responsabilizará a la Generalitat de Catalunya de los perjuicios que pudieran ocasionar "la cándida" gestión de la administración.

"Educación deja que cada instituto se las arregle cómo pueda bajo la autonomía de cada centro [...] un conjunto de medidas que indican no conocer las aulas desde pie de pizarra pero sí pensadas desde la lejanía de un despacho" reza el comunicado del Sindicato de Profesores de Secundaria (aspepc·sps), que se muestran indignados ante tal "despropósito". El CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, también ha mostrado su total desacuerdo con la inconsciente deriva del departamento de Educación, "creemos que esta vuelta a la normalidad responde más a una falta de capacidad real de adaptar los centros a las exigencias de seguridad sanitaria que a otra cosa".

La Generalitat confía en que la constitución de grupos estables de hasta 25 niños en primaria y 30 en secundaria, donde no se midan distancias de seguridad y no se tomen precauciones como el uso de mascarilla o la aplicación de tests PCR, será suficiente para realizar la actividad docente sin ningún tipo de óbice. La novedad según el conseller de Educación, Josep Bargalló, es que los grupos ya no tienen que estar con un solo profesor, pues serán "no menos de dos docentes" en primaria y "no menos de cinco" en secundaria. Según el conseller esta particularidad facilitaría la casuística escolar, "esto es fácil de organizar para los centros".

La administración catalana dotará de 5.000 profesionales más, para las 3.500 escuelas, un número según Ferran Barri, coordinador de CSIF, totalmente insuficiente, "toca a menos de dos docentes por centro". Además la Generalitat invertirá unos 370 millones para la contratación de estos profesores, hecho que más tarde corrigió Torra anunciando que serían 450 millones y un total de 10,000 docentes, evidenciando las discrepancias en las filas independentistas y su afición por la improvisación

Los centros tienen hasta el 23 de julio para presentar sus propuestas de control para la reapertura de los colegios en septiembre. Pese a los desconcertantes vaivenes de criterio los centros están obligados a presentar dicho documento para reanudar su actividad.