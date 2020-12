Bares y restaurantes vuelven a ser los mayores perjudicados por las nuevas restricciones impuestas por el gobierno catalán para frenar la pandemia de coronavirus. y es que sólo podrán abrir a partir de hoy y hasta el 11 de enero de forma intermitente. Es decir, únicamente se les permite servir desayunos y comidas. En concreto, podrán abrir de 7:00 a 9:30 de la mañana y de 13 a 15:30. En el interior del local sólo se permitirá un aforo del 30%. Y los comensales siempre deberán llevar puesta la mascarilla, sólo se la podrán sacar a la hora de consumir. Y para las cenas, se podrán servir pedidos para llevar de 19 a 22 y a domicilio hasta las 23h.

Ante esta situación, muchos establecimientos han decidido no abrir porque no les compensa no les salen las cuentas. Es el caso del restaurante Artusi de Girona, por ejemplo, que como se puede ver en la imagen de arriba, apunta directamente como responsable al gobierno de la Generalitat. Los responsables del establecimiento han colocado un cartel en el que se puede leer: “Cerrado por incompetencia del Govern”.

Y a esto hay que añadir que los bares y restaurantes que se encuentren dentro de los centros comerciales, directamente no podrán abrir.

Los restauradores consideran que esta medida es una auténtica “declaración de guerra” para un sector que dicen, está tocado de muerte. Y por este motivo piden más ayudas. Hoy precisamente el gobierno catalán abrirá la línea de ayudas con 60 millones de euros para los establecimientos obligados a cerrar en noviembre. Bares y restaurantes recibirán 2.000 euros; los centros de estética 1.500 y los comercios en centros comerciales, 3.000 euros.