Independentistas, sin piedad contra Rosa María Sardà

Desde algunos sectores independentistas no personan a Rosa María Sardà se rechazara sin ambages el proceso independentista impulsado por el gobierno catalán. Y tras conocerse la noticia de su fallecimiento, algunos han mostrado su animadversión hacia ella con comentarios del tipo “una unionista menos” o “Se va otra gran blotiferota”. También hay quien dice que “esta “actriz” abrazo las tesis monárquicas corruptas del R78. Atacó a los catalanes que ansiaban libertad y aplaudió a la policía patriótica para destruirnos”.

Esta “actriz” abrazó las tesis monarquicas corruptas del R78. Atacó a los catalanes que ansiaban la libertad y aplaudió a la policia y justicia patriótica para destruirnos. Nunca nos defendió como pueblo. Imagino que esta seria de los tuyos, Rufián. — soc_nou ������������ (@NouSoc) June 11, 2020

Otros destacan de ella que "claramente, era una española socialista. Para los catalanes, una española menos.

Clarament, era una espanyola socialista! Pels catalans, una espanyola menos — Pere Santaeulalia (@PereSantaeulal1) June 11, 2020

Y también los hay que recuerdan su rechazo al proceso independentista y la califican como "ñorda" porque su pensamiento político rozaba "el larguero facha".

Ens deix un record de pensament polític de ñorda ñorda, rozando el larguero facha. — Ferran (@FortPiusX) June 11, 2020

Lo cierto es que Rosa María Sardà no se escondió y apostaba por un catalanismo integrador. De ahí su rechazo al proceso soberanista. Hasta el punto que devolvió la Creu de Sant Jordi en 2017, la condecoración que había recibido de manos de Jordi Pujol en 1994. Un hecho que sólo se conoció a través de un artículo de la cineasta Isabel Coixet.Sardà, que partició en actos de Sociedad Civil Catalana, decía: “No hay un problema entre Cataluña y España sino dentro de Cataluña. Es Cataluña la que está dividida. Yo no tengo nada en contra de nadie de ningún sitio. A la que no aceptan es a mí, porque no soy independentista”.