Independentistas cargan contra una trabajadora del Parlament por hablar en castellano

Se celebraban hace unos días el 40 aniversario del Parlament y la televisión pública catalana decidió conmemorarlo dando voz a algunos de los trabajadores de la cámara catalana, entre ellos una camarera del bar del Parlament. El problema para algunos independentistas es que la mujer hizo la entrevista en castellano, y muchos de ellos mostraron su indignación contra la trabajadora en las redes sociales por no usar el catalán.

Una usuaria de Twitter se quejaba de que “lleva 10 años trabajando en el bar del Parlament y ni una palabra en catalán. ¿Cómo cojones queréis hacer una independencia si ni siquiera sois capaces de exigir un A1 básico de la lengua propia del país?”

Otro usuario decía que “chusma como este colonizador del Parlament pueden tener un doctorado en catalán, pero si quieren seguirán haciendo ver que no lo entienden ni saben hablarlo. De lo que se trata es de que el catalán sea OBLIGATORIO y no el español”:

Pots exigir A1 o Z28 si vols.



Xusma com aquest colonitzador del @parlamentcat poden tenir un doctorat en català, però si volen seguiran fent veure que no l'entenen ni saben parlar-lo.



Del que es tracta és de que el català sigui OBLIGATORI, i no l'espanyol, tal com passa ara.