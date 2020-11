Independentistas acosan a Women's Secret por atender en castellano en una de sus tiendas

Ha vuelto a ocurrir. Algunos independentistas han lanzado una campaña de acoso en las redes sociales, en este caso contra Women's Secret porque en una de sus tiendas se atendió en castellano a una clienta. Fue la usuaria @Dallonsis1 quien hizo la denuncia, aunque posteriormente y tras el eco que tuvo el tuit protegió su cuenta. En cualquier caso, decía que “hoy he ido al Women's Secret y me he probado un pijama. Cuando he salido del probador he pedido a la vendedora si se encogía la ropa” y me ha dicho que no me entendía. Se lo he repetido y me ha respondido que ‘no entiendo el catalán’”. Esta usuaria explica que tuvo un intercambio de opiniones con las vendedoras y al final acabó rellenando una hoja de reclamaciones.

Y esta denuncia corrió como la pólvora entre los sectores independentistas. Otros usuarios hicieron llamadas al boicot, se profirieron insultos a la vendedora, se plantearon la necesidad de sanciones para el establecimiento e incluso hubo algún usuario que propuso “montar un servicio de intervención rápida, como una ambulancia, para casos como estos. Tú llamas y en cinco minutos tienes un comando para repartir lo que se tenga que repartir, no sé si me explico”.

Hauríem de muntar un servei d'intervenció ràpida, com una ambulància, per casos com aquests. Tu truques i en 5 minuts tens un escamot a repartir el que s'hagi de repartir, no sé si m'explico. — David Valls (@dvbotet) November 28, 2020

Pero también usuarios que han reprobado este acoso y recuerdan que “no tienen la obligación de hablarle en catalán”, y hay quien reprocha que se ponga a una trabajadora en una situació complicada tras esta campaña de acoso en las redes.