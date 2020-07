El independentista Toni Albà “rebautiza” a S’ha Acabat y le responden: “nacimos para plantarte cara, fanático”

Es habitual que el humorista Toni Albà insulte a todo lo que tenga que ver con España. Y en esta ocasión ha dedicado un tuit a la asociación constitucionalista S’ha Acabat, a la que ha “rebautizado” como “S’ha Cagat” (Se ha cagado).

Y todo ello porque esta asociación de jóvenes lamentaba que Plataforma per la Llengua esté preocupada por el hecho de que los niños no tengan DisneyPlus en Catalán. S’ha acabat se preguntaba: “¿Se imaginan que los niños catalanes escuchasen el español en TV3?” Un mensaje que no gustó a Albá, teniendo en cuenta su respuesta. Y el que fuera presidente de la asociación constitucionalista, Josep Lago, no ha dudado en responder a Albá, a quien ha dejado claro que la entidad se llama S’ha Acabat en homenaje a ¡Basta ya! del País Vasco. Entonces, añade Lago, “no se cagaron ante los etarras y ahora no lo hacemos tampoco ante merluzos como tú. Es más, nacimos para plantarte cara, fanático”.

La asociación que fundé se llama S'HA ACABAT! en homenaje al ¡BASTA YA! del País Vasco.



Entonces, en Euskadi, no se 'cagaron' ante los etarras y ahora no lo hacemos tampoco ante merluzos como tú.



Es más, nacimos para plantarte cara, fanático.@ShaAcabathttps://t.co/PtJxcxhpGL — Josep Lago �� (@Josep_Lago) July 21, 2020

En cualquier caso, las salidas de tono de Albà son habituales, y especialmente en las redes sociales. Por ejemplo, a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, le deseó “Buen viaje a Waterloo!!! (¡Vigila no pases de largo y vayas a parar a Amsterdam... allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!).

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||�� (@tonialba) February 23, 2019

Precisamente los continuos insultos a Arrimadas le valieron para que TV3, durante un año, no contara con él. En otra ocasión escribió a la líder de C’S un “poema” en el que decía, entre otras cosas: Es disfressa dins la gruta, en demòcrata es transmuta, somia que vots escruta i crida -meus!- la mala puta” (Se disfraza dentro de la gruta, en demócrata se transmuta, sueña que votos escruta y grita -míos- la mala puta).