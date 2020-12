Un independentista se queja de que una médico “sudaca” le atendiera en castellano en un CAP de Sabadell

El usuario de Twitter @Octubre331 se ha quejado en las redes sociales que en el Centro de Atención Primaria (CAP) Sant Félix de Sabadell, le atendió una “sudaca” que le pidió que “le hablase bien castellano”. Y añade: “yo, obviamente, me he negado. Ella me ha dicho que no se puede ser tan cerrado. Mirad quién habla”. Y también ha precisado que después de que le hiciesen unas radiografías le visitó esta vez “un negro” que eso sí, “entendía perfectamente el catalán y lo hablaba un poco”.

Ara vinc del C.A.P. Sant Fèlix, de Sabadell per he tingut un carn-esqueixat al turmell. M'ha visitat una sudaca i m'ha demanat que li parlés ven castellà. Jo, òbviament m'hi he negat. Ella m'ha dit que "no se puede ser tan cerrado, mireu qui parla. — Octubre33 (@Octubre331) December 27, 2020

Algunos usuarios de Twitter han alentado estas quejas y han lamentado que “siempre los suramericanos… no sé que problemas tienen con nosotros que son siempre los mismos”. Y el usuario Octubre331 dejaba claro que son así porque “son descendientes de los castellanos”. También hay quien se pregunta: “¿No tenemos suficientes médicos en Cataluña? Tenemos buenas facultades de medicina. ¿Dónde están los médicos que forman?, ¿Por qué tienen que venir médicos de fuera formados en universidades del tercer mundo?”

También hay quien recomienda al usuario que “ponga una reclamación” y explica que “mi hermana es enfermera y habla siempre en catalán a todos”. Y otros aplauden su actitud: “bien hecho de no cambiarle la lengua, que se vayan al Amazonas”.

Pero otros usuarios han recriminado las expresiones racistas y xenófobas como referirse a la doctora como “sudaca” o al otro médico como “negro” y recomiendan al que hizo la denuncia que “se tome una tila y abra los ojos”. También ha denunciado el racismo a niveles intolerables” que destila el tuit el diputado de Ciutadans y vicepresidente segundo del Parlament, Joan García, que es precisamente de Sabadell: