El independentismo pone a Netflix en su punto de mira: Doblaje en catalán o campañas para darse de baja

En estas jornadas de Semana Santa, el independentismo más purista ha impulsado por redes sociales, una campaña lingüistica contra Netflix por no ofrecer el catalán en sus opciones de audio. Diversos tuiteros amenazan a la plataforma digital con darse de baja si no incluyen el catalán. Entre sus argumentos destacan que muchas de las series y películas que ofrece a sus suscriptores Netflix, ya están dobladas y que por lo tanto no habría coste económico para el canal de televisión de pago.

En redes sociales la campaña se iniciaba con este usuario que promociona el doblaje en catalán y que denunciaba las películas de Netflix, ya dobladas en catalán y que la plataforma no ofrece

Tot això (i molt més) forma part del catàleg de Netflix. Tot això s’ha doblat al català (amb diners públics). Res d’això es pot sentir en català a la plataforma.



Perquè a @NetflixES no li dona la gana.#VolemNetflixEnCatalàpic.twitter.com/hG4JCD0sI0 — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) April 5, 2021

A partir de esta solicitud, diversos tuiteros ya amenazan con darse de baja de la suscripción de Netflix si no ofrecía estas películas en catalán

@NetflixES AVIS URGENT: Volem Netflix en català o ens donem de baixa masivament! @DoblatgeCatala — Mary Garlic (@Garliconfire) April 5, 2021

En estos últimos meses, el independentismo catalogado como más purista ha impulsado por redes sociales diversas campañas de hostigamiento contra locales, supermercados, pizerrías, o tiendas que no han utilizado el catalán en sus servicios al público. La respuesta de este sector del independentismo es un llamamiento directo al boicot a estos locales, que han sido señalados públicamente en redes sociales, como ahora sucede con Netflix.