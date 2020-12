El independentismo, ahora a por Suchard: no etiqueta los turrones en catalán

Hace poco ha sido una panadería, más recientemente una pizzería, y ahora le ha tocado el turno a Suchard. A los independentistas no les parece bien la última campaña de esta empresa, y que consiste en 12 tabletas personalizadas para regalar a amigos o familiares. Así, por ejemplo, en los envoltorios aparece una dedicatoria para el mejor ‘hijo’, ‘profesor’, ‘hija’, ‘equipo’ o para los mejores ‘abuelos’. El problema para el independentismo es que la campaña sólo está en castellano y ya circulan por las redes sociales mensajes instando a no consumir este producto porque la empresa no ha utilizado el catalán. Otros usuarios dejan claro que no van a comprar ni una tableta de este turrón y dicen: “además de ridículo, en castellano. Este año el turrón Suchard que se lo coma otro”.

A més de ridícul, en castellà.

Aquest any el torró Suchard q se l mengi un altre. pic.twitter.com/zUBfdq6kZh — Bugambilia (@MariaSanchezGir) December 4, 2020

Hay quienes dejan claro que van a consumir turrones “de proximidad” porque son de “mejor calidad” y además dejan claro que así el dinero “se queda en casa”.

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

En cualquier caso, estas campañas de señalamiento hacia empresas o comercios que sólo rotulan en castellano, por ejemplo, están promovidas por entidades como ‘Plataforma per la Llengua’. Entidad que ha estado en el ojo del huracán porque espió a niños durante la hora del recreo para saber qué idioma utilizaban. Y es que la Plataforma tiene a las escuelas en el punto de mira. De hecho, su directora, Neus Mestres, cree que se dan “muchas situaciones” en las que en las aulas “se habla y se utiliza mucho el castellano” e incluso, añade, “en momentos lúdicos también se utiliza mucho la lengua castellana”. Así lo decía durante una entrevista en el programa “Obrim Fil”, de TVE en Cataluña. La diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, lamentaba que a los “xenófobos” de ‘Plataforma per la Llengua’ les pareciera demasiado el uso del castellano en los colegios, teniendo en cuenta, tal y como recordaba, que en infantil no se imparte español, en primaria dos horas y tres en secundaria.