El independentismo advierte a Sánchez y Macron: "No hay normalidad sinó un conflicto político no resuelto"

El manifiesto de las entidades y partidos independentistas contra la cumbre hispano-francesa de este jueves denuncia que España y Francia no tienen "ninguna intención" de afrontar democráticamente el conflicto político catalán. El texto advierte que los presidentes español y francés, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron -respectivamente-, "pretenden vender una imagen de normalidad, pero la realidad es tozuda". "Una foto provocativa no convertirá a España o Francia en estados más democráticos sino más hipócritas", añade el manifiesto, que han leído Pere Manzanares, teniente alcalde del ayuntamiento de Elna, y Gemma Pera, "represaliada" por las movilizaciones de apoyo al rapero Pablo Hasél.



El manifiesto constata que "no hay normalidad" en los Països Catalans, y denuncia que el Estado está "dispuesto" a asumir los niveles "más altos de represión" y todo el "desprestigio internacional". Pero añade que la sociedad catalana ha demostrado "históricamente" su fuerza "colectiva", y concluye que lo seguirá haciendo "las veces que sea necesario".



El texto que han preparado las entidades organizadoras -ANC, Òmnium y Consejo de la República- asevera que "la única normalidad democrática" en los Països Catalans es la movilización "continua y transversal" de una sociedad "decidida" a defender sus libertades nacionales, a ejercer sus derechos civiles y políticos y vivir en una república catalana, independiente, justa y libre para todos.



El manifiesto también avisa de que, dentro del MNAC, donde se celebra la cumbre entre los gobiernos español y francés, se encuentra el ejecutivo de un estado "que encarcela a artistas". El texto también reitera que en los Països Catalans existe una "vulneración sistemática" de derechos fundamentales, con exiliados y más de 4.200 "represaliados" para defender derechos democráticos.



"No hay normalidad sino un estado de la Unión Europea aislado de los derechos humanos, que ignora a los principales organismos/tratados internacionales y justifica el espionaje a la disidencia", subraya el manifiesto.