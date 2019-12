El NO a la independencia con un 47,9 supera al SI que baja al 43,7 y pierde apoyo en este año

El tercer barómetro de Opinión Política del Centre D'Estudis d'Opinió (CEO), mantiene la que los catalanes que quieren continuar en España, superan a los que desean la independencia. Respecto al último estudio demoscópico, bajan ligeramente las dos opciones, pero el NO continúa con una distancia estable de más de 4 puntos. Las 1.500 encuestas personales, se realizaron después de las elecciones generales del 10-N y el NO sigue en cabeza. El director del CEO, Jordi Argelaguet señala " continúa el empate técnico. A pesar que han pasado muchas cosas en este trimestre, sentencia, altercados, elecciones, la tendencia és la misma. Casi todo el mundo ya tiene una opinión sobre la independencia de Cataluña, soy escéptico que vaya a cambiar, pero nunca se sabe que puede ocurrir en el futuro".

Según los últimos datos, el NO se mantiene cerca del 50% , con un 47,9 y el SI está muy lejos de la mayoría porque se situa en el 43,7. Un 8,5 de los encuestados no sabe o no contesta sobre está cuestión.

Respecto a una hipotéticas elecciones en el Parlament de Cataluña, los partidos independentistas disfrutarían de una cómoda mayoría. Esquerra se mantiene como la fuerza más votada, pero Junts le está remontado y hay un incremento de la CUP. Mientras el PSC sube, cae Ciudadanos y aumenta el PP. También mejoran los Comunes. Según el CEO si hoy hubieran elecciones, el reparto de diputados sería el siguiente. ERC ganaría con 38- 39 diputados y un 25% de voto; Junts oscilaria entre 29- 31 diputados con el 19%, PSC con 24- 25 y un 18% sería la tercera fuerza, Ciudadanos bajaría al 12% y entre 14- 16 diputados, loa comunes llegarían al 10,2 y 11-13 representantes, la CUP subiria al 7,3% con 9-10 diputados y el PP se mantiene en el 4,3% que los sitúa entre 4 o 5 representantes, El estudio coloca a Vox con un 2% de intención de voto y con posibilidades de entrar por primera vez en el Parlament. Para Argelaset, estos resultados obedecen " a qué el votante independentista está muuy mobilizado en las elecciones, en cambio en los comicios para el Parlament, hay un sector de votantes no independentistas que se abstienen".