Incredulidad y estupor en lectores porque un colegio vete La Caperucita Roja por sexista

La acción no provoca indiferencia. Varias generaciones han crecido con los grandes clásicos de la literatura infantil,recuerdos de " La Caperucita Roja"," La Bella Durmiente" o la Leyenda de Sant Jordi.Escritos en un tiempo, que el libro supera por su calidad y que llegan a su condición de clásicos.

Ahora, diversas AMPAS de colegios de Barcelona pretende revisar estas lecturas,por considerar que sus textos desprenden un tufo sexista, que fomenta esteriotipos. El primero en pasar a la acción ha sido la escuela Tàber,cuya titularidad corresponde a la Generalitat y que ha retirado 200 títulos que consideran tóxicos para la lectura a niños y niñas menores de 6 años.Los libros retirados son el 30% del fondo, el 60% de los cuentos el problema es menos grave y solo el 10% del fondo estaba escrito desde una perspectiva de género.Apuntan que es facil encontrar en muchos cuentos antiguos, gamberradas que siempre la protagoniza el niño contra la niña.

La Cadena Cope ha consultado con lectores de todas las edades que salían de una libreria,ubicada en la Rambla y todos manifestaban su estupor" yo he leído de niña la Caperucita Roja y no soy sexista para nada; es una chorrada; un niño pequeño todavía no sabe lo que significa el sexismo y solo disfruta del cuento" son algunas de las expresiones de los lectores.

El librero José María Mesa que regenta una libreria en la Calle Diputació de Barcelona se preguntaba" tenemos que revisar toda la literatura mundial,no tiene sentido y quién marca los criterios de si una obra es sexista o no".

A pocos días de Sant Jordi vuelve el debate del contenido de los libros infantiles y sí estos tienen capacidad, a parte de entretener y soñar, de influir en nustras conductas de mayores.