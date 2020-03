Incertidumbre entre los padres por el pago de la escuela

Esta semana ya empieza abril, y eso quiere decir que a primeros de mes llegan también recibos, como es el caso de las escuelas. Pero en el caso de las escuelas concertadas y privadas los padres tienen dudas: ¿tienen que pagar el recibo entero teniendo en cuenta que desde el 13 de marzo están cerrados todos los centros educativos? De momento algunas escuelas han avanzado que mantendrán la cuota, a excepción del comedor, que cobrarán sólo la parte proporcional de marzo y no se cobrará abril y tampoco cobrarán las extraescolares que se hacen en la escuela.

MALESTAR ENTRE LOS PADRES

Una situación que ha provocado malestar entre los padres, que recuerdan la complicada situación económica de las familias. Algunos de ellos, y que han sido consultados por COPE nos explican que “algunos padres ya están inmersos en un proceso de ERTE o en el paro” y por lo tanto “hay que buscar un término medio, una solución y no cobrar un mes normal como si no hubiera pasado nada”. Y a la situación económica hay que añadir nos dicen, que la escuela no da el mismo servicio y son los padres los que tienen que hacer de “profesores a ratos”. En este sentido, Daniel nos explica que deberían “facilitar a la familia este trabajo porque es difícil, y si no se puede, que rebajen el importe de la cuota teniendo en cuenta lo que están dando actualmente”. Noemí también nos explicaba que de momento “les han mandado muchas fichas y deberes” para que no pierdan el curso, pero somos los padres los que “debemos estar detrás”. Y también añade que “sólo ahora, y después de dos semanas, han accedido a hacer una videoconferencia con el tutor para orientarnos”.

LA CONCERTADA PIDE AYUDA

Y ante este panorama, la escuela concertada pide ayuda. Muchos centros están haciendo equilibrios, dicen, entre sus necesidades y la situación de las familias. Y recuerdan precisamente que “si las familias o pagan, tampoco cobran los profesores". Y hacen un llamamiento a la administración para que se aplique a la concertada las mismas medidas para todos sus trabajadores, especialmente para el personal de administración y servicio y los monitores. El gobierno catalán ha publicado un decreto ley que asegura el pago de los servicios aunque no exista la prestación, pero solo a los que tienen contrato con la administración.

En cualquier caso, y según el código de consumo, las medidas excepcionales decretadas para frenar el coronavirus, en este caso el cierre de los colegios, no son un argumento para no recuperar el dinero pagado por servicios no prestados.