"Imposible es solo una opción", un gran llibre de Cristina de Medrano

Hoy os queremos presentar a Cristina de Medrano, campeona de España de esquí acuático durante muchos años. En 2009, después de un grave accidente, precisamente días antes del mundial de esquí acuático, Cristina se replanteó totalmente su vida. Empezó a interesarse por cuestiones mucho más trascendentales. Ahora Cristina de Medrano se presenta como “Agente de cambio”, coach, y conferenciante, y es por ello que nos viene a presentar su libro: “Imposible es sólo una opinión”. Cristina ha pasado por los micrófonos de “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.

“Agente de cambio es un nombre que para mucha gente sigue remitiendo a la bolsa, a los bancos... pero yo decidí llamarme así porque mi propósito es precisamente ayudar a las personas a hacer un cambio, a vivir una vida plena, con propósito, encontrar lo que realmente han venido a hacer en este mundo”.

En el libro añades: “Esa vida plena se consigue tomando las riendas de tu vida”. “Es cierto que no es fácil, tenemos mucha presión externa, es muy difícil hoy en día ser capaces de escucharnos a nosotros mismos, conectar con lo que nos hace felices, nuestros valores, saber quienes somos, solemos taparnos los ojos y caminar por la vida arrastrados por la corriente, pero para encontrar nuestro propósito y vivir una vida plena es esencial conectar con nuestro corazón, nuestros valores y saber quiénes somos”.

“La clave está en desconectar ese piloto automático que llevamos cada día. Es muy complicado, es cierto. A mi me tomó 8 años desconectar de toda esta presión externa, desconectar de una profesión que no me hacía feliz, que era la odontología. Tardé 8 años desde el momento del accidente. El deporte lo era todo para mi, pero me rompí 8 partes diferentes de la pierna izquierda, y cuando el médico me dijo que no sabían si podría volver a correr, eso hizo un efecto de despertar en mi, de pensar qué es lo que quiero para mi y para mi vida”.

El libro nos da herramientas para conseguir un cambio personal. No es el clásico libro de autoayuda, “de hecho a mi no me gusta la palabra autoayuda, prefiero usar el término crecimiento personal o autosuperación”.