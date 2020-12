El impacto económico de la pandemia será menor en Lleida que en el resto de Cataluña, según el BBVA

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB y director del Anuario Económico Comarcal del BBVA, Josep Oliver, ha señalado que el impacto económico de la crisis de la covid-19 será menor a la demarcación de Lleida que en el conjunto de Cataluña. Oliver lo concluye debido a que durante los tres primeros trimestres del año, tanto la afiliación a la Seguridad Social como las pernoctaciones hoteleras, han registrado descensos inferiores en el territorio, y se ha mantenido relativamente la industria alimentaria, en comparación con los de la provincia; sin contar los datos del cuarto trimestre.

En este sentido, Oliver estima que este 2020 el Valor Añadido Bruto (VAB) prevé una caída de entre el 10 y el 11% en el territorio catalán, lo que será menor en la economía leridana. En contraste, en 2019, Lleida fue la demarcación que registró un mayor crecimiento, con un avance VAB del 2,3%; pero fue asimétrico ya que, mientras el plan de Lleida creció un 2,6%, las comarcas de Montaña sólo lo hicieron un 0,5%.

Con relación a esto, Oliver ha señalado que la estructura productiva de Lleida está “más encarada hacia los servicios personales y la construcción residencial y, en algunos ámbitos hacia la industria alimentaria, metalúrgica y de maquinaria”, lo que le dan “un plus de resistencia que otros ámbitos territoriales no tienen". No obstante, el catedrático resaltado que esta previsión estará también condicionada por el que haga el sector primario, que es parte importante en la economía leridana; en este sentido, también ha indicado que se pueden dar situaciones diferenciadas entre el plan de Lleida y el Pirineo y, sobre todo en función de cada comarca.

Por otro lado, en relación con el plan de Lleida de 2019, según ha apuntado Oliver, ese año el crecimiento correspondió a una dinámica positiva de los servicios (3,8%), que compensó otros factores como la industria (1,4%), la construcción (1,9 %) y la pérdida del sector primario (-4,8%). Asimismo, ha añadido que los resultados expresan el importante avance de los servicios privados (4,1%), con incrementos en el comercio (3,8%), las actividades profesionales, científicas y administrativas (6,3 %); y el transporte y almacenamiento (4,3%) que se añade por la mejora de los transportes colectivos (3,1%). En la industria, por el contrario, el crecimiento fue más modesto debido a descensos en manufacturas (0,8%) y en alimentación, bebidas y tabaco (-0,2%); que no pudo ser compensado por la mejora de la metalurgia y productos metálicos (7,4%) y el incremento de energía, agua, gas y reciclaje (3,8%).