Illa rechaza poner fecha límite a la negociación de presupuestos

El líder del PSC, Salvador Illa, ha rechazado poner una fecha límite a la negociación de los presupuestos y ha insistido en que es responsabilidad del Govern decidir si acepta todo su paquete de propuestas, incluidos el Hard Rock, el aeropuerto de El Prat y la B -40. "Si lo aceptan, seguiremos trabajando, y si no, hay más grupos en la cámara y pueden ir a buscarlos", ha dicho en una entrevista en TV3. El socialista ha exigido al Gobierno "un compromiso" con estos proyectos y ha dicho que el ejecutivo "no puede esconder la cabeza bajo el ala frente a decisiones complejas". Por otra parte, ve "difícil de entender" que el presidente, Pere Aragonès, esté en la cumbre hispano-francesa y que ERC se manifieste en su contra. "No se puede repicar e ir a profesión", criticó.



Illa ha insistido en que la propuesta del PSC es "de mínimos" y que es necesario que el Govern decida si la acepta al completo. En esta línea, aseguró que respetará el posicionamiento del ejecutivo al respecto pero pidió que también se respete su posicionamiento. Además, ha dicho que el Govern no puede esperar a que los socialistas "se adhieran" a su propuesta sin negociarla y les ha recordado que PSC y ERC están empatados a escaños.



En relación a los macroproyectos que están atascando la negociación Illa ha insistido en que "tienen el apoyo del territorio" y ha exigido que el Govern se comprometa a sacarlos adelante. Isla no ha querido entrar en detalles de si habría que explicitara esto a la ley de acompañamiento y ha dicho que él lo que quiere es "que se hagan y que haya un compromiso que se salga adelante".